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Producción de películas y series cae en México pese esfuerzos de Netflix y ViX

La producción de series cayó 28.2% y la de películas 8.9% en los últimos cuatro años, lo que se traduce en menores fuentes de empleo y menor derrama económica.
jue 16 abril 2026 05:21 PM
La producción de series y películas caen en México
La falta de incentivos fiscales a nivel federal se ubica como la principal causa del deterioro en la industria. (ponsulak/Getty Images/iStockphoto)

México busca convertir al país en un hub de proyectos audiovisuales ante la mayor demanda de contenidos en español por parte de las plataformas de streaming, pero el mercado expone una situación complicada: el auge de producción de series y largometrajes que se registró hace cuatro años empezó a caer.

La situación se da a pesar de que VIX y Netflix fueron las streaming en rodar más contenidos en el país durante 2025. La plataforma presidida por Ted Sarandos reportó que tiene en proceso de producción ocho películas colocándose como la líder en este segmento. Mientras que en series, TelevisaUnivision registró 26 de los cuales algunos están en producción y otros ya fueron estrenadas. Pero los proyectos fueron insuficientes para amortiguar la caída.

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Datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) muestran que al cierre de 2025, se contabilizaron 66 series en proceso de producción y estrenadas, implicando una caída de 28.2%, respecto a las 92 que se reportaron en 2022.

En cuanto a largometrajes, se registraron 235 en proceso de producción, lo que significó un descenso de 8.9%, desde los 258 que se reportaron en 2022.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), señaló en entrevista con Expansión que 2025 fue un año complicado para atraer proyectos audiovisuales al país, debido a la falta de incentivos fiscales a nivel federal.

“Aún no tenemos la cantidad exacta de proyectos perdidos, pero 2025 fue el año en que más se resintió el impacto de no tener incentivos. Vimos como proyectos extranjeros no se quedaron en el país e incluso algunos nacionales prefirieron irse a España”, expuso.

Esta situación se dio a pesar de que el último año, el gobierno federal asignó 115 millones de pesos al presupuesto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), lo que representó un incremento interanual del 16.4%.

La disminución de proyectos audiovisuales no es una buena noticia porque se traducen en menores fuentes de empleos y menor derrama económica en los estados que tienen mayor vocación para filmar este tipo de producciones.

El gobierno federal busca revertir la caída de producciones audiovisuales a través de su reciente política de incentivos fiscales que contempla un crédito fiscal para deducir hasta el 30% del costo total de una producción cinematográfica o audiovisual, realizada en territorio nacional, sin que exceda los 40 millones de pesos por producción y por sujeto beneficiado.

La apuesta pretende competir con la figura del cash rebate, mecanismo gubernamental que devuelve a las productoras entre 20% y 40% de los gastos elegibles realizados en un territorio específico.

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Los beneficios fiscales para filmes y series se han consolidado como el principal factor para atraer proyectos audiovisuales a un país, especialmente en un contexto en el que las plataformas de streaming demandan cada vez más contenido para fortalecer su oferta programática.

Por ejemplo, en España, las producciones internacionales reciben un 30% por el primer millón de euros de gasto y 25% por el importe restante de los gastos realizados. En Canarias, los proyectos cuentan con deducciones del 50%.

En México, antes de la implementación de la política federal de incentivos fiscales, Jalisco se mantenía como la única entidad en ofrecer este tipo de beneficios para el rodaje, mediante un esquema de reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

Prime Video es uno de los jugadores del streaming que estudian traer más producciones de Estados Unidos a México. Sin embargo, para expandir este tipo de políticas en el país, la plataforma ha señalado que requiere incentivos fiscales que hagan viable la inversión local.

El reto para México no solo será recuperar el ritmo de producción, sino consolidar un entorno competitivo frente a otros mercados que ya cuentan con incentivos más agresivos y reglas claras para atraer inversión.

La ventana de oportunidad sigue abierta ante la creciente demanda global de contenido en español, pero capitalizarla dependerá de la rapidez con la que el país logre traducir sus nuevas políticas en proyectos concretos y en una mayor confianza para las plataformas internacionales.

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