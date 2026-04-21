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Telcel resiente el registro telefónico: adiciona solo 92,000 usuarios y pierde 482,000 de recarga

En el primer trimestre de 2026, Telcel experimentó la reticencia de los usuarios a entregar sus datos para vincular su línea telefónica, al solo captar el 27% de los clientes que adicionó en el último cuarto de 2025.
mar 21 abril 2026 06:09 PM
América Móvil presentó sus estados financieros

Las afectaciones del Padrón de Telefonía comienzan a materializarse. En el primer trimestre de 2025, Telcel reveló que solo adicionó 91,000 usuarios del segmento de pospago y reportó una desconexión de 482,000 clientes de prepago.

La subsidiaria de América Móvil aseguró que la situación es consecuencia del registro masivo de líneas telefónicas como parte de la nueva política de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La situación se tradujo en que Telcel cerrara el primer cuarto de este año con una base total de 84.3 millones de suscriptores móviles, un incremento anual de 0.4%.

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Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico a nivel nacional y tanto la industria como usuarios tienen como fecha límite el próximo 30 de junio. De no cumplir la disposición, las líneas quedarán restringidas a números de emergencia, implicando para las empresas una pérdida masiva de clientes.

Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al 19 de abril, se tienen vinculadas 30.2 millones de líneas móviles, de cuyo universo el 19% corresponden Telcel, implicando que solo 5.7 millones de sus clientes han vinculado su línea móvil.

La situación refleja la reticencia de los usuarios a vincular su identidad a las líneas móviles. Pero ahora el informe financiero de Telcel también evidencia el impacto que tiene la nueva política para su operación.

En el cuarto trimestre de 2024, la empresa presidida por Daniel Hajj adicionó 332,000 líneas, lo que significa que en los primeros tres meses de 2026, solo captó el 27% de ese volumen, lo que refleja una marcada desaceleración en la adición de usuarios.

Expertos y analistas del sector anteriormente señalaron a este medio que los usuarios han mostrado una reticencia a vincular su identidad a su línea telefónica debido a que la nueva política no quedó del todo justificada, generando desconfianza y confusión sobre el uso y destino de sus datos personales.

Las empresas como el mismo regulador son conscientes del reto que implica el registro móvil. Desde ayer CRT lanzó una campaña de comunicación a nivel nacional con la finalidad de incentivar a los usuarios a registrar sus números al padrón de telefonía.

La campaña se centrará en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones, y medios masivos, tanto estatales como comerciales, mediante el uso de tiempos oficiales. El regulador también desplegará el esfuerzo en el transporte público como metro y metrobus.

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Las finanzas

A pesar de la política de registro Telcel registró ingresos por 83,307 millones de pesos, significando un incremento de 5.1%. El crecimiento se debió a las ventas por servicios que aumentaron 3.5%.

Mientras que sus beneficios obtuvieron 27, 880 millones de pesos, que significaron un alza de 7.7%. En tanto que el Flujo Operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) fue de 36, 484 millones de pesos, un aumento de 6%.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

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AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.

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