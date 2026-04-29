Mony de Swaan será el nuevo presidente de la Asociación de OMV en México

El cambio implicará que Villanueva mantenga un rol dentro del Consejo de la AMOMVAC para enfocarse en proyectos alternativos como son de perspectiva de género, así como la operación de sus OMV JR Móvil y Mujer Móvil.

Rocío Villanueva explicó que la decisión de De Swaan Addati como presidente de la AMOMVAC reside en que fue uno principales artífices, promotores y diseñadores conceptuales de la Red Compartida en México de Altán Redes, en cuya operación corre la operación de los más de 100 OMV que actualmente operan en el país.

El cambio se prevé quede materializado rumbo a la primera quincena de mayo. Mony de Swaan indicó que su equipo estará integrado por la abogada en derecho constitucional, juicio de amparo y competencia económica, Luz Guerrero, quien será la directora ejecutiva en esta nueva era de la AMOMVAC.

De Swaan, quien actualmente funge como fundador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), dijo que unos de los objetivos como presidente será atraer a más operadores a la AMOMVAC y mantener una defensa en la política del registro telefónico que afecta a los usuarios y empresas móviles, así como estar al tanto de la próxima licitación 5G.

De Swaan reconoció que aunque no cuenta con un OMV, a diferencia Villanueva, su expertise en áreas regulatorias permitirá ayudar a las empresas móviles desde otros frentes. Uno de los grandes frentes de los operadores móviles es la entrada de CFE como competidor frontal a través de tarifas difíciles de replicar amparadas en los acuerdos comerciales con Altán Redes, al ser una empresa de control estatal desde la administración del expresidente López Obrador.

“Decía el IFT tenemos más de 100 OMV los queremos en AMOMVAC queremos que la Asociación sea realmente un organismo que represente a todos y que seamos una voz y podamos impulsarlos más”, aseguró De Swaan.