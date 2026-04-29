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Mony de Swaan será el nuevo presidente de la Asociación de OMV en México

El excomisionado del IFT fue elegido para presidir un organismo que agrupa a 23 telefónicas que contabilizan un millón de usuarios.
mié 29 abril 2026 01:45 PM
AMOMVAC tendrá nuevo presidente
Mony de Swaan Addati es considerado el impulsor de la Red Compartida de Altán Redes, infraestructura sobre la que operan más de 100 OMV en el país. (Ana Luisa Gutiérrez )

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a 23 telefónicas y contabilizan en conjunto a un millón de usuarios, cambiará de liderazgo. Mony de Swaan Addati, analista y excomisionado del antiguo regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), será el nuevo presidente de la agrupación en sustitución de Rocío Villanueva, quien es la fundadora de la Asociación.

La AMOMVAC surgió en enero 2023 para representar a las pequeñas y medianas empresas de OMV en México con el objetivo de impulsar su crecimiento y mejorar sus condiciones frente a los proveedores de red. En la actualidad este tipo de operadores ya representan alrededor del 15% del mercado móvil.

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El cambio implicará que Villanueva mantenga un rol dentro del Consejo de la AMOMVAC para enfocarse en proyectos alternativos como son de perspectiva de género, así como la operación de sus OMV JR Móvil y Mujer Móvil.

Rocío Villanueva explicó que la decisión de De Swaan Addati como presidente de la AMOMVAC reside en que fue uno principales artífices, promotores y diseñadores conceptuales de la Red Compartida en México de Altán Redes, en cuya operación corre la operación de los más de 100 OMV que actualmente operan en el país.

El cambio se prevé quede materializado rumbo a la primera quincena de mayo. Mony de Swaan indicó que su equipo estará integrado por la abogada en derecho constitucional, juicio de amparo y competencia económica, Luz Guerrero, quien será la directora ejecutiva en esta nueva era de la AMOMVAC.

De Swaan, quien actualmente funge como fundador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), dijo que unos de los objetivos como presidente será atraer a más operadores a la AMOMVAC y mantener una defensa en la política del registro telefónico que afecta a los usuarios y empresas móviles, así como estar al tanto de la próxima licitación 5G.

De Swaan reconoció que aunque no cuenta con un OMV, a diferencia Villanueva, su expertise en áreas regulatorias permitirá ayudar a las empresas móviles desde otros frentes. Uno de los grandes frentes de los operadores móviles es la entrada de CFE como competidor frontal a través de tarifas difíciles de replicar amparadas en los acuerdos comerciales con Altán Redes, al ser una empresa de control estatal desde la administración del expresidente López Obrador.

“Decía el IFT tenemos más de 100 OMV los queremos en AMOMVAC queremos que la Asociación sea realmente un organismo que represente a todos y que seamos una voz y podamos impulsarlos más”, aseguró De Swaan.

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Telecomunicaciones

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