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Telefónica supera 1.3 millones de conexiones IoT en medio de su transición hacia Oxio

La división empresarial de Telefónica en México consolida su crecimiento en Internet de las Cosas (IoT), un segmento clave que será transferido a Oxio tras la aprobación regulatoria.
mié 29 abril 2026 01:49 PM
Telefónica fortalece su vertical B2B
Los clientes de IoT que mantiene Telefónica pasarán de manera directa a Oxio una vez que la autoridad regulatoria avale la compra. Esta vertical es relevante para el nuevo jugador del mercado móvil quien enfoca sus esfuerzos a esta vertical de negocio. (Foto: José Colón/Getty Images)

Telefónica México está en medio de un proceso de venta con Oxio, pero la compañía mantiene su apuesta por fortalecer su unidad empresarial. El operador de origen español reveló que su vertical de negocio B2B, particularmente de Internet de las Cosas (IoT), cuenta con más de 1.3 millones de conexiones enfocadas en soluciones de seguridad, smart retail y smart energy, entre otras.

El dato es relevante si se toma en cuenta que esta división de soluciones digitales se ha convertido en uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del sector, no solo para Telefónica, sino para la industria en general.

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El negocio tradicional de telecomunicaciones —líneas móviles, conexiones y enlaces— enfrenta un mercado maduro, altamente competido y fuertemente regulado, cuyo potencial de crecimiento es cada vez más limitado.

En contraste el IoT continúa en expansión en sectores como logística, transporte, retail, agricultura y ganadería. En este contexto, Movistar Empresas, bajo el soporte tecnológico de su aliado Telefónica Tech, busca posicionarse no solo como proveedor de conectividad, sino como habilitador integral de transformación digital.

Los clientes de IoT que mantiene Telefónica pasarán de manera directa a Oxio una vez que la autoridad regulatoria avale la compra. Esta vertical es relevante para el nuevo jugador del mercado móvil quien enfoca sus esfuerzos a esta vertical de negocio.

"El programa de Aliados es un catalizador de eficiencia operativa. Buscamos que nuestros socios no solo vendan conectividad, sino que escalen sus negocios. El programa considera impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones de IoT en el mercado empresarial, a través de un ecosistema de aliados que integren sus capacidades con la conectividad y tecnología de Movistar Empresas", afirmó Gustavo Rodríguez, director de Movistar Empresas en México citado en un comunicado de prensa.

La digitalización industrial exige soluciones cada vez más integradas y escalables. De acuerdo con el Informe de Tendencias Pyme 2025, elaborado por Movistar Empresas, el 58% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en México han dado un paso adelante para su transformación digital. De ellas, 64% han apostado por soluciones de IoT para 2025.

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