Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares hoy, 4 de mayo, durante el temblor

La dependencia, a cargo de José Antonio Merino, aseguró que el sistema de alerta ya se encuentra en funcionamiento, de acuerdo con el reporte emitido en su cuenta oficial de X.

La ATDT no informó públicamente sobre el mantenimiento del sistema de alerta sísmica ni precisó su duración. Fueron usuarios en redes sociales quienes alertaron sobre la situación, tras lo cual la Agencia emitió un comunicado al respecto.

Expansión solicitó información a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pero no respondió de manera inmediata.

Un sistema que busca reforzar la alerta sísmica

El sistema busca ser un refuerzo de la alerta sísmica y de otros mecanismos de aviso ante desastres naturales. Este servicio de Radiodifusión Celular (CBS, por sus siglas en inglés) es un programa que permite recibir y procesar mensajes de alerta por riesgos o situaciones de emergencia, como sismos, huracanes o inundaciones. Su tecnología está diseñada para priorizar la transmisión oportuna y sin alteraciones de las comunicaciones y mensajes de alerta.

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México a las 09:22 horas por un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Pinotepa Nacional.