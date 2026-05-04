Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Falla alerta sísmica en celulares por mantenimiento previo a simulacro

La alerta sísmica en celulares no sonó durante el sismo en México debido a mantenimiento previo al simulacro nacional; autoridades aseguran que el sistema ya opera con normalidad.
lun 04 mayo 2026 10:44 AM
Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares hoy, 4 de mayo, durante el temblor
El sistema busca ser un refuerzo de la alerta sísmica y en desastres naturales. (RobertAx/Getty Images)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la alerta sísmica en celulares no sonó durante el movimiento telúrico de esta mañana debido a que la plataforma de alertamiento se encontraba en mantenimiento para la preparación del simulacro nacional del próximo 6 de mayo.

Publicidad

La dependencia, a cargo de José Antonio Merino, aseguró que el sistema de alerta ya se encuentra en funcionamiento, de acuerdo con el reporte emitido en su cuenta oficial de X.

La ATDT no informó públicamente sobre el mantenimiento del sistema de alerta sísmica ni precisó su duración. Fueron usuarios en redes sociales quienes alertaron sobre la situación, tras lo cual la Agencia emitió un comunicado al respecto.

Expansión solicitó información a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pero no respondió de manera inmediata.

Un sistema que busca reforzar la alerta sísmica

El sistema busca ser un refuerzo de la alerta sísmica y de otros mecanismos de aviso ante desastres naturales. Este servicio de Radiodifusión Celular (CBS, por sus siglas en inglés) es un programa que permite recibir y procesar mensajes de alerta por riesgos o situaciones de emergencia, como sismos, huracanes o inundaciones. Su tecnología está diseñada para priorizar la transmisión oportuna y sin alteraciones de las comunicaciones y mensajes de alerta.

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México a las 09:22 horas por un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Pinotepa Nacional.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad