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Jaime Vasquez asumirá la dirección de Starbucks México tras salida de Francisco Tosso

El relevo en Starbucks México ocurre en un momento clave para el negocio de cafeterías premium, en medio de una mayor competencia y cambios en los hábitos de consumo fuera del hogar.
mié 06 mayo 2026 07:10 PM
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Dentro de Alsea, Starbucks representa uno de los negocios con mayor visibilidad para el grupo mexicano.

Francisco Tosso dejará la dirección de Starbucks México en Alsea tras dos años al frente de la marca, en un relevo que marca una nueva etapa para una de las cadenas de café más grandes del país. El movimiento fue dado a conocer por el propio directivo a través de LinkedIn, donde compartió el cierre de su ciclo en la compañía luego de encabezar la operación de Starbucks en un entorno de alta competencia en el segmento de cafeterías y consumo fuera del hogar.

Horas después del anuncio, Jaime Vasquez informó también en LinkedIn que asumirá la dirección de Starbucks en Alsea a partir de mayo. El cambio ocurre en uno de los negocios más relevantes dentro del portafolio de la operadora mexicana, responsable además de marcas como Domino’s Pizza, Burger King y Vips, en momentos en que el consumo y la expansión de formatos de café premium continúan siendo estratégicos para el sector restaurantero.

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Vasquez llega al nuevo cargo después de haber liderado durante cuatro años el segmento de Full Service Restaurants de Alsea, división desde la que encabezó marcas del portafolio restaurantero de la compañía. En su publicación, el directivo señaló que cierra una etapa marcada por “grandes retos” y “crecimiento consistente”, además de agradecer a los equipos con los que trabajó.

A partir de mayo, añadió, asumirá el reto de seguir fortaleciendo a Starbucks bajo la visión de consolidar a la cadena como “el mayor proveedor de café del mundo”, con el objetivo de “inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza y una comunidad a la vez”.

El relevo ocurre en un momento donde Starbucks mantiene su apuesta de crecimiento en México, mientras el mercado de cafeterías enfrenta consumidores más sensibles al precio, mayor competencia y cambios en los hábitos de consumo fuera del hogar.

Además del reto operativo, Vasquez llega a una marca que también busca fortalecer la experiencia en tienda y mantener el ritmo de expansión de una operación que se ha convertido en una de las más importantes para Starbucks fuera de Estados Unidos.

Dentro de Alsea, Starbucks representa uno de los negocios con mayor visibilidad para el grupo, tanto por número de unidades como por el peso que tiene dentro de la conversación de consumo en México, donde el café premium se ha convertido en una categoría cada vez más disputada.

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Starbucks Corporation ALSEA, S.A.B. DE C.V.

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