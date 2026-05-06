Jaime Vasquez asumirá la dirección de Starbucks México tras salida de Francisco Tosso

Vasquez llega al nuevo cargo después de haber liderado durante cuatro años el segmento de Full Service Restaurants de Alsea, división desde la que encabezó marcas del portafolio restaurantero de la compañía. En su publicación, el directivo señaló que cierra una etapa marcada por “grandes retos” y “crecimiento consistente”, además de agradecer a los equipos con los que trabajó.

A partir de mayo, añadió, asumirá el reto de seguir fortaleciendo a Starbucks bajo la visión de consolidar a la cadena como “el mayor proveedor de café del mundo”, con el objetivo de “inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza y una comunidad a la vez”.

El relevo ocurre en un momento donde Starbucks mantiene su apuesta de crecimiento en México, mientras el mercado de cafeterías enfrenta consumidores más sensibles al precio, mayor competencia y cambios en los hábitos de consumo fuera del hogar.

Además del reto operativo, Vasquez llega a una marca que también busca fortalecer la experiencia en tienda y mantener el ritmo de expansión de una operación que se ha convertido en una de las más importantes para Starbucks fuera de Estados Unidos.

Dentro de Alsea, Starbucks representa uno de los negocios con mayor visibilidad para el grupo, tanto por número de unidades como por el peso que tiene dentro de la conversación de consumo en México, donde el café premium se ha convertido en una categoría cada vez más disputada.