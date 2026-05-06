Jaime Vasquez asumirá la dirección de Starbucks México tras salida de Francisco Tosso

Francisco Tosso dejará la dirección de Starbucks México en Alsea tras dos años al frente de la marca, en un relevo que marca una nueva etapa para una de las cadenas de café más grandes del país. El movimiento fue dado a conocer por el propio directivo a través de LinkedIn, donde compartió el cierre de su ciclo en la compañía luego de encabezar la operación de Starbucks en un entorno de alta competencia en el segmento de cafeterías y consumo fuera del hogar.
Horas después del anuncio, Jaime Vasquez informó también en LinkedIn que asumirá la dirección de Starbucks en Alsea a partir de mayo. El cambio ocurre en uno de los negocios más relevantes dentro del portafolio de la operadora mexicana, responsable además de marcas como Domino’s Pizza, Burger King y Vips, en momentos en que el consumo y la expansión de formatos de café premium continúan siendo estratégicos para el sector restaurantero.