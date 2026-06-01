Neutral Networks quiere convertirse en pieza clave del boom de la IA con una nueva red entre Querétaro y Texas

La red también busca atender a jugadores fijos como un Totalplay, así como los móviles como AT&T, así como los pequeños operadores inalámbricos denominados WISP que llevan servicios a zonas en donde los grandes no llegan.

“La red se pensó para iniciar siendo rentable. Esto significa que, desde su construcción, ya contaba con clientes que requerían capacidad de la red. Actualmente contamos con 10 grandes clientes”, aseguró Gabriel Navarro , director general de Neutral Networks, sin precisar el nombre de los socios.

¿Por qué la red de Neutral es clave para el transporte de datos?

Los proyectos de tendido de red que buscan conectar entidades clave para los Data Center se vuelven cada vez más relevantes. El año pasado en México se incrementó la demanda de conectividad en un 20%, según Cloudflare y se prevé que el número vaya en ascenso. Mientras que el requerimiento de Centros de Datos aumentará 90% rumbo a 2028 por el auge de tecnologías como la IA, según Data Centers Dynamics.

Además, los servicios de conectividad móvil por 4G y 5G, las redes fijas por el streaming y videojuegos, así como el desarrollo de redes privadas para la automatización de operaciones requieren cada vez de redes troncales como las de Neutral, al estar diseñadas para soportar enormes volúmenes de datos a altísima velocidad entre ciudades enteras e incluso países.

En ese contexto, el directivo consideró que la red Next se convierta en un insumo esencial de infraestructura para potenciar la licitación de espectro radioeléctrico para procesos productivos que este año la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) planea llevar a concurso con licencias en los 2.3 GHz para generar coberturas de red celular 5G en polígonos industriales.

El sector minero es una de las industrias que han mostrado interés en emprender este tipo de proyectos con la finalidad de hacer más eficiente y menor riesgosa su operación.

“De cara a esos procesos, todos pueden considerarnos como un socio estratégico. Eso incluye a un carrier de carriers o a un operador móvil que requiera infraestructura de larga distancia para conectar un parque industrial, una ciudad o desarrollar una red dentro de un parque industrial. Pueden rentar los hilos y usar la red de Neutral como backbone”, aseguró el CEO de Neutral.

La infraestructura de transporte de datos se perfila como uno de los componentes más estratégicos para el desarrollo digital del país. En ese escenario, proyectos como Next buscan posicionarse como la columna vertebral que permitirá conectar la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de información entre México y Estados Unidos.