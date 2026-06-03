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Pemex enfrenta un reporte de derrame cerca de un muelle turístico en Manzanillo

La petrolera volvió a quedar bajo presión operativa luego de que autoridades activaran protocolos de contención tras detectar hidrocarburos en aguas cercanas a su terminal marítima en Manzanillo.
mié 03 junio 2026 03:16 PM
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Hasta el momento, Pemex no ha emitido una postura pública sobre el origen, alcance o volumen del material detectado en la zona portuaria.
 (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via Getty Images)

Pemex suma un nuevo episodio de presión operativa y ambiental. La Secretaría de Marina reportó este miércoles la detección de hidrocarburos en aguas cercanas a la terminal marítima de la petrolera estatal en Manzanillo, Colima, una instalación donde también opera un muelle turístico.

De acuerdo con la autoridad marítima, durante labores de inspección se identificaron manchas dispersas con iridiscencia superficial concentradas alrededor de las barreras perimetrales instaladas en la terminal de la empresa productiva del Estado.

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Ante la detección del material, la dependencia activó el plan local de contingencias y desplegó barreras de contención para evitar la dispersión del hidrocarburo hacia otras zonas del puerto.

“La limpieza del área se realizó para determinar si la presencia de este líquido fue un evento efímero o de naturaleza continua”, informó la Secretaría de Marina mediante un comunicado.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido una postura pública sobre el origen, alcance o volumen del material detectado en la zona portuaria.

El incidente ocurre en un momento particularmente complejo para la petrolera mexicana, que en los últimos meses ha enfrentado cuestionamientos por seguridad operativa, mantenimiento de infraestructura y desempeño financiero.

En febrero de este año, un derrame de crudo atribuido a operaciones de la empresa impactó alrededor de 600 kilómetros de costa en el Golfo de México, generando afectaciones ambientales y nuevas presiones regulatorias.

Los accidentes industriales también han mantenido la atención sobre la compañía. Solo en 2026 se han registrado tres siniestros en instalaciones vinculadas a la petrolera, uno de ellos con saldo de cinco personas fallecidas.

Además del deterioro operativo, la empresa enfrenta desafíos estructurales derivados de la caída en su producción petrolera, limitaciones presupuestales para inversión y una deuda financiera cercana a los 85,000 millones de dólares.

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