Constellation Brands es reconocida por su modelo de negocio de clase mundial

Con el distintivo, Constellation Brands confirma la relevancia de su modelo de gestión, que combina excelencia operativa, visión de largo plazo, innovación, desarrollo de talento, responsabilidad ambiental y compromiso con sus comunidades.

En el ámbito del liderazgo corporativo y el impulso al talento, por ejemplo, ha creado iniciativas como El Valor de Educar, que tiene por objetivo apoyar a los jóvenes talentosos a través de aportaciones financieras y formación de habilidades, lo que permite que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Asimismo, la compañía se ha preocupado por integrar a sus filas al talento local, de modo que hoy en día cuenta con más de 5,000 colaboradores en México, de los cuales el 90% son originarios de las comunidades donde operan sus cervecerías. El apoyo a las comunidades también ha favorecido el desarrollo económico y la competitividad regional.

Por otra parte, la división cerveza mantiene una operación binacional conformada por más de 6,000 colaboradores en México y Estados Unidos, quienes comparten buenas prácticas, estándares de calidad y de cuidado del medio ambiente.

Igualmente, la organización ha implementado una agenda de negocio orientada hacia la sustentabilidad y la incorporación de criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), por ejemplo, mediante inversiones para conseguir el objetivo de una huella hídrica neutra en sus operaciones.