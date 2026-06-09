Constellation Brands es reconocida por su modelo de negocio de clase mundial

Constellation Brands en México, se ha consolidado gracias a su modelo de negocio, por lo que recibió el Premio Nacional de Calidad, que es la máxima distinción empresarial en el país, otorgada por el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C. (IFC).
Este reconocimiento se da a las empresas e instituciones que destacan por su desempeño, competitividad, generación de valor sostenible y compromiso con sus grupos de interés. En el caso de esta compañía, se evaluaron temas como estrategia, liderazgo, enfoque al cliente, valor social, creación de valor, transformación digital, capital humano y valor entregado a clientes, colaboradores, sociedad, proveedores y accionistas.
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Con el distintivo, Constellation Brands confirma la relevancia de su modelo de gestión, que combina excelencia operativa, visión de largo plazo, innovación, desarrollo de talento, responsabilidad ambiental y compromiso con sus comunidades.
En el ámbito del liderazgo corporativo y el impulso al talento, por ejemplo, ha creado iniciativas como El Valor de Educar, que tiene por objetivo apoyar a los jóvenes talentosos a través de aportaciones financieras y formación de habilidades, lo que permite que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades.
Asimismo, la compañía se ha preocupado por integrar a sus filas al talento local, de modo que hoy en día cuenta con más de 5,000 colaboradores en México, de los cuales el 90% son originarios de las comunidades donde operan sus cervecerías. El apoyo a las comunidades también ha favorecido el desarrollo económico y la competitividad regional.
Por otra parte, la división cerveza mantiene una operación binacional conformada por más de 6,000 colaboradores en México y Estados Unidos, quienes comparten buenas prácticas, estándares de calidad y de cuidado del medio ambiente.
Igualmente, la organización ha implementado una agenda de negocio orientada hacia la sustentabilidad y la incorporación de criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), por ejemplo, mediante inversiones para conseguir el objetivo de una huella hídrica neutra en sus operaciones.
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Un reconocimiento para toda la empresa
Constellation Brands es una compañía global con más de 100 marcas. En México, desde 2013, la empresa se ha consolidado al operar con estándares internacionales, lo que le ha permitido obtener el Premio Nacional de Calidad.
“Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Constellation Brands en México. Recibir el Premio Nacional de Calidad confirma que la excelencia no es un resultado aislado, sino una forma de trabajar todos los días, con disciplina, innovación, responsabilidad y compromiso con el uso de todos los recursos y con nuestras comunidades”, afirmó Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de la empresa.
En la ceremonia de premiación, añadió que elaborar cerveza mexicana de calidad mundial también implica generar valor para México, así como para los colaboradores de la organización y para las regiones en donde viven y laboran.
Actualmente, Constellation Brands en México tiene cervecerías en Nava, Coahuila; en Ciudad Obregón, Sonora, y otra en construcción en Veracruz. En el país, la compañía ha invertido casi 12,000 millones de dólares, reforzando su compromiso con el desarrollo local, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.