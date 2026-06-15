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Fox compra a Roku por 22,000 mdd para aumentar su apuesta en el streaming

La transacción permitirá a Fox acceder a datos de Roku y a más de 100 millones de hogares con acceso a streaming en todo el mundo, pero el acuerdo deberá ser analizado por reguladores.
lun 15 junio 2026 10:32 AM
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Fox compra a Roku para aumentar su apuesta en el streaming
La empresa explicó que la compra de Roku dará paso a un tercer actor al contar con una escala a nivel televisión abierta, por cable, local y streaming. (Cortesía)

La industria del streaming dará un nuevo giro. Fox Coporation adquirirá a la plataforma de video bajo demanda, Roku a través de efectivo y acciones con un valor aproximado de 22,000 millones de dólares.

La transacción permitirá a Fox acceder a datos de Roku y a más de 100 millones de hogares con acceso a streaming en todo el mundo. Fox actualmente cuenta con contenidos deportivos, entretenimiento, informativo y programación de Tubi.

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La empresa explicó que la compra de Roku dará paso a un tercer actor al contar con una escala a nivel televisión abierta, por cable, local y streaming; sin embargo, mantendrá una operación de plataforma abierta y colaborativa.

Fox detalló que para adquirir a Roku pagará 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones ordinarias de clase A por cada acción de clase A y clase B de Roku en circulación.

Se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la compañía resultante de la fusión, y los accionistas de Roku, aproximadamente el 27%.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Fox obtuvo 12,000 millones de dólares en financiación por parte de Morgan Stanley Senior Funding. La transacción aún deberá ser revisada por reguladores.

La compra de Roku por parte de Fox se dan en un momento en donde la industria del streaming comienza a consolidarse ante la entrada una mayor competencia y fragmentación de los contenidos.

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