La infraestructura de carga, el verdadero reto para los autos eléctricos
La apuesta por el estándar NACS también ocurre en un momento en el que México busca ampliar su infraestructura de electromovilidad. Durante la presentación de Olinia se informó que el proyecto contempla la instalación inicial de 2 mil puntos de carga en entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, además de que también se incluye en la lista a Puebla, con la meta de alcanzar más conexiones compatibles con NACS para el 2030.
Cuando hablamos de autos eléctricos, la disponibilidad de infraestructura es tan importante como el precio del vehículo. Mientras los costos de fabricación de baterías disminuyeron durante la última década, la llamada ‘ansiedad de autonomía’ continúa siendo uno de los principales obstáculos para la compra de automóviles eléctricos.
La existencia de una red de carga amplia y compatible entre distintas marcas puede contribuir a reducir esa percepción.
En este contexto, la estrategia de Olinia se alinea con una tendencia observada en Norteamérica, donde cada vez más fabricantes han mostrado interés por adoptar el estándar impulsado por Tesla. La estandarización permite simplificar la experiencia del usuario y optimizar las inversiones destinadas al despliegue de estaciones de carga.
El proyecto mexicano también busca generar un ecosistema industrial propio. De acuerdo con sus desarrolladores, Olinia inició con alrededor de 50% de contenido nacional y aspira a incrementar gradualmente la participación de proveedores mexicanos. Además del vehículo en sí, la estrategia contempla el desarrollo de capacidades tecnológicas vinculadas a baterías, sistemas de carga y componentes para movilidad eléctrica.
Si el proyecto logra cumplir con sus metas de producción para 2027 y expandir la red anunciada, Olinia podría convertirse en uno de los primeros casos en América Látina de un vehículo eléctrico de fabricación nacional que adopta desde su lanzamiento un estándar de carga ampliamente utilizado en las regiones disponibles.
La combinación entre accesibilidad, infraestructura y compatibilidad tecnológica será clave para medir el éxito comercial de la iniciativa.