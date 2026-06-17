¿Por qué el carro Olinia utilizará el mismo cargador que Tesla?

La decisión de Olinia de incorporar el estándar NACS coloca al proyecto mexicano dentro de una tendencia que está redefiniendo la industria de los vehículos eléctricos en Norteamérica. Este sistema de carga, desarrollado originalmente por Tesla, se convirtió en uno de los formatos más adaptados de la región debido a su amplia red de infraestructura y a la decisión de diversos fabricantes de sumarse al estándar.

De acuerdo con la información presentada por los desarrolladores de Olinia, el vehículo podrá conectarse tanto a los enchufes domésticos de 110 y 220 volts como a la infraestructura compatible con la NACS. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios no dependerán exclusivamente de estaciones especializadas para hacer las recargas, lo que puede significar una de las principales barreras para la expansión de los vehículos eléctricos en mercados emergentes.

La compatibilidad con el estándar utilizado por Tesla también tiene implicaciones económicas. Uno de los mayores desafíos para la adopción masiva de vehículos eléctricos es el costo asociado a la infraestructura de carga. Cuando distintos fabricantes utilizan conectores diferentes, la inversión necesaria para desplegar estaciones aumenta debido a la necesidad de ofrecer múltiples tecnologías.

La adopción de un estándar común reduce dicha fragmentación y permite que la infraestructura instalada pueda ser aprovechada por un mayo número de usuarios. En términos económicos, esto genera eficiencias tanto para los operadores de las estaciones de carga como para los fabricantes de vehículos y finalmente, para los consumidores de los mismos.

Olinia busca posicionarse como una alternativa de bajo costo dentro del mercado de electromovilidad. El vehículo fue presentado con un precio inicial de 150 mil pesos y una autonomía superior a 125 kilómetros por carga. De acuerdo con el Gobierno Federal, el costo de la operación ronda los 40 centavos por kilómetro, cifra significativamente inferir al costo asociado a los carros que usan gasolina.

Para una industria automotriz que representa cerca del 4% del Productor Interno Bruto nacional y alrededor del 20% del PIB manufacturero, la adopción de estándares compatibles con las principales tendencias internacionales podría facilitar la integración de México en la nueva cadena de valor de la movilidad eléctrica.

