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¿En qué se parece el Olinia y un Tesla? Esta es su característica en común

La compatibilidad con el sistema de carga utilizado por Tesla podría ayudar a Olinia a integrarse a una red de infraestructura para mejorar la experiencia de los usuarios de vehículos eléctricos.
mié 17 junio 2026 11:02 AM
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Olinia y Tesla comparten cargador
Olinia y Tesla (Gobierno Federal )

El automóvil eléctrico desarrollado en México, Olinia, compartirá uno de los elementos más importantes del ecosistema de electromovilidad: el mismo estándar que usa Tesla para ser cargado. Este proyecto impulsado por el gobierno federal, que fue presentado el pasado domingo 7 de junio, adoptará el sistema NACS (North American Charging Standard), actualmente uno de los formatos de carga más extendidos en Norteamérica. Más allá de una decisión tecnológica, la medida podría reducir barreras para la adopción de vehículos eléctricos en México, al facilitar el acceso a infraestructura de carga y acelerar la estandarización del mercado.

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¿Por qué el carro Olinia utilizará el mismo cargador que Tesla?

La decisión de Olinia de incorporar el estándar NACS coloca al proyecto mexicano dentro de una tendencia que está redefiniendo la industria de los vehículos eléctricos en Norteamérica. Este sistema de carga, desarrollado originalmente por Tesla, se convirtió en uno de los formatos más adaptados de la región debido a su amplia red de infraestructura y a la decisión de diversos fabricantes de sumarse al estándar.

De acuerdo con la información presentada por los desarrolladores de Olinia, el vehículo podrá conectarse tanto a los enchufes domésticos de 110 y 220 volts como a la infraestructura compatible con la NACS. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios no dependerán exclusivamente de estaciones especializadas para hacer las recargas, lo que puede significar una de las principales barreras para la expansión de los vehículos eléctricos en mercados emergentes.

La compatibilidad con el estándar utilizado por Tesla también tiene implicaciones económicas. Uno de los mayores desafíos para la adopción masiva de vehículos eléctricos es el costo asociado a la infraestructura de carga. Cuando distintos fabricantes utilizan conectores diferentes, la inversión necesaria para desplegar estaciones aumenta debido a la necesidad de ofrecer múltiples tecnologías.

La adopción de un estándar común reduce dicha fragmentación y permite que la infraestructura instalada pueda ser aprovechada por un mayo número de usuarios. En términos económicos, esto genera eficiencias tanto para los operadores de las estaciones de carga como para los fabricantes de vehículos y finalmente, para los consumidores de los mismos.

Olinia busca posicionarse como una alternativa de bajo costo dentro del mercado de electromovilidad. El vehículo fue presentado con un precio inicial de 150 mil pesos y una autonomía superior a 125 kilómetros por carga. De acuerdo con el Gobierno Federal, el costo de la operación ronda los 40 centavos por kilómetro, cifra significativamente inferir al costo asociado a los carros que usan gasolina.

Para una industria automotriz que representa cerca del 4% del Productor Interno Bruto nacional y alrededor del 20% del PIB manufacturero, la adopción de estándares compatibles con las principales tendencias internacionales podría facilitar la integración de México en la nueva cadena de valor de la movilidad eléctrica.

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La infraestructura de carga, el verdadero reto para los autos eléctricos

La apuesta por el estándar NACS también ocurre en un momento en el que México busca ampliar su infraestructura de electromovilidad. Durante la presentación de Olinia se informó que el proyecto contempla la instalación inicial de 2 mil puntos de carga en entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, además de que también se incluye en la lista a Puebla, con la meta de alcanzar más conexiones compatibles con NACS para el 2030.

Cuando hablamos de autos eléctricos, la disponibilidad de infraestructura es tan importante como el precio del vehículo. Mientras los costos de fabricación de baterías disminuyeron durante la última década, la llamada ‘ansiedad de autonomía’ continúa siendo uno de los principales obstáculos para la compra de automóviles eléctricos.

La existencia de una red de carga amplia y compatible entre distintas marcas puede contribuir a reducir esa percepción.

En este contexto, la estrategia de Olinia se alinea con una tendencia observada en Norteamérica, donde cada vez más fabricantes han mostrado interés por adoptar el estándar impulsado por Tesla. La estandarización permite simplificar la experiencia del usuario y optimizar las inversiones destinadas al despliegue de estaciones de carga.

El proyecto mexicano también busca generar un ecosistema industrial propio. De acuerdo con sus desarrolladores, Olinia inició con alrededor de 50% de contenido nacional y aspira a incrementar gradualmente la participación de proveedores mexicanos. Además del vehículo en sí, la estrategia contempla el desarrollo de capacidades tecnológicas vinculadas a baterías, sistemas de carga y componentes para movilidad eléctrica.

Si el proyecto logra cumplir con sus metas de producción para 2027 y expandir la red anunciada, Olinia podría convertirse en uno de los primeros casos en América Látina de un vehículo eléctrico de fabricación nacional que adopta desde su lanzamiento un estándar de carga ampliamente utilizado en las regiones disponibles.

La combinación entre accesibilidad, infraestructura y compatibilidad tecnológica será clave para medir el éxito comercial de la iniciativa.

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Olinia busca integrarse a la nueva cadena de valor automotriz

La relevancia económica de compartir el mismo estándar de carga que Tesla va más allá de una cuestión técnica. En una industria donde la interoperabilidad puede definir el ritmo de adopción de nuevas tecnologías, la compatibilidad con la NACS coloca a Olinia dentro de un ecosistema que ya cuenta con infraestructuras en expansión y reconocimiento entre consumidores.

Para México, el proyecto representa además un intento por participar en segmentos de mayor valor agregado dentro de la transición energética global. La fabricación de vehículos eléctricos, baterías, sistemas de carga y software asociado se perfila como una de las industrias estratégicas de las próximas décadas.

Aunque Olinia todavía enfrenta el reto de demostrar su viabilidad comercial una vez que inicie la producción en 2027, la decisión de adoptar el mismo conector que Tesla envía una señal clara sobre la dirección tecnológica del proyecto: integrarse a los estándares dominantes del mercado en lugar de desarrollar una solución aislada.

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