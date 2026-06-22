Renault México se redefine ante los nuevos desafíos de la movilidad

Pero más que un solo cambio visual, el Plan R² representa una transformación para redefinir la percepción de la marca, con base en cuatro pilares:

1. GROWTH READY: RECONEXIÓN CON EL CLIENTE

El primer eje busca afianzar el vínculo entre la marca y sus consumidores, mediante una renovación constante de la gama y experiencias más cercanas. La idea central es que, más que únicamente vender productos, debe construir vínculos emocionales y de confianza.

2. TECH READY: INNOVACIÓN Y SEGURIDAD.

El Plan R² también busca reposicionar a Renault México como un referente en innovación y seguridad. Así, continuará impulsando modelos con tecnologías híbridas y eléctricas, entre ellos destacan Arkana Hybrid E-Tech, Koleos Full Hybrid E-Tech y Megane E-Tech.

3. EXCELLENCE READY: NUEVA EXPERIENCIA COMERCIAL

La transformación también alcanza la experiencia comercial y el servicio de posventa, con tres compromisos: Ser la primera marca en México en eliminar la comisión por apertura, una reducción promedio del 25% en costos de mantenimiento y procesos comerciales más cercanos y transparentes.

4. TRUST READY: RELACIONES DE LARGO PLAZO

Para forjar alianzas duraderas con clientes, socios y colaboradores estratégicos en México y América Latina, Renault mantiene una visión clara, donde la confianza se convierte en uno de los principales diferenciadores en el mercado del Plan R².

Tecnología y rendimiento

Renault se orienta a diseñar vehículos cada vez más eficientes para la vida diaria y los negocios. Es por esto que, desde 2025, ha renovado cerca del 70% de su gama, al integrar la electrificación E-Tech y presentar Renault Boreal, el primer SUV inteligente, único con Google integrado.

Reducción de costos de mantenimiento y nueva garantía

El Plan R² 2026 de Renault México también contempló una reducción histórica en el costo de sus servicios de mantenimiento, de 25% en promedio, para todo su portafolio. Además, presenta los check-ups rápidos entre cada servicio, cuyo costo es de 599 pesos.

Esta nueva revisión permite verificar el estado del vehículo sin necesidad de entrar a ajustes mayores. Gracias a esta innovación, la garantía original puede extenderse hasta cinco años, proporcionando más valor a los clientes.

Estas acciones están disponibles en todo el país y refuerzan el compromiso con la democratización de la movilidad, la cercanía con sus clientes y la transparencia en sus cambios.

Para Jesús Gallo, presidente de Renault México, dicha reducción de costos coloca a la marca en el top tres de las automotrices con servicios de mantenimiento más accesibles.

Logramos que nuestros clientes paguen menos en mantenimientos acumulados y disfruten con tranquilidad de la durabilidad de su auto Jesús Gallo, presidente de Renault México

Mejor financiamiento

Al eliminar la comisión por apertura en todos sus créditos, desde septiembre de 2025, Renault México manda un mensaje contundente para el mercado automotriz nacional.

Como resultado, democratiza el acceso a la movilidad, con alternativas de financiamiento más competitivas para los consumidores.

De acuerdo con Jesús Gallo, esto libera recursos que pueden destinarse a gastos obligados, como placas o seguros.

México es uno de los pocos países en América Latina donde la comisión por apertura se aplica de manera generalizada, no solo en créditos automotrices, sino también en otros bienes o servicios, elevando los costos iniciales de financiamiento.

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