Telmex se cae y falla la red Telcel hoy, 22 de junio: usuarios reportan problemas con sus servicios

Mientras que Telmex a las 3:00 pm registró en la plataforma 407 reportes de fallas donde el principal problema corresponde a la señala de WiFi.

Las principales afectaciones de las empresas se gestan en las entidades del centro-sur del país como son Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Villahermosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez. Pero también en el norte con Monterrey, Cudad Juárez y Mexicali.

Expansión solicitó información a las compañías sobre el origen del problema, pero indicó revisaría el tema.

Los problemas de conectividad que pueden registrar empresas como Telcel y Telmex son relevantes si se toma en cuenta que son los operadores con las mayores bases de clientes en el país. Telcel, por ejemplo, cuenta con una cartera de clientes de 84.2 millones, lo que representa el 52.3% del total de líneas telefónica en operación.

Mientras Telmex cuenta con 12.1 millón de clientes de internet fijo, cuya base coloca a la compañía como la líder en ese segmento.