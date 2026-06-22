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Usuarios reportan fallas en los servicios de Telcel y Telmex

Algunos clientes de las compañías reportan problemas para conectarse y realizar llamadas. De acuerdo con Downdetector las fallas de centralizan en el centro-sur del país.
lun 22 junio 2026 04:01 PM
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Telmex se cae y falla la red Telcel hoy, 22 de junio: usuarios reportan problemas con sus servicios
De acuerdo con el sitio Downdetector, a las 3:00 pm se registraron 240 reportes de fallas en los servicios de Telcel donde el principal problema es de señal con un 64% y un con 28% para descargar datos.
 (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Los servicios de telecomunicaciones de las empresas del magnate Carlos Slim han presentado fallas. Usuarios de redes sociales reportan que Telcel y Telmex presentan problemas de conexión e intermitencias.

De acuerdo con el sitio Downdetector, un indicador de informes de usuarios de los principales servicios como internet, a las 3:00 pm Telcel registró 240 reportes de fallas en los servicios, en donde el principal problema es de señal con un 64% y un con 28% para descargar datos.

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Mientras que Telmex a las 3:00 pm registró en la plataforma 407 reportes de fallas donde el principal problema corresponde a la señala de WiFi.

Las principales afectaciones de las empresas se gestan en las entidades del centro-sur del país como son Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Villahermosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez. Pero también en el norte con Monterrey, Cudad Juárez y Mexicali.

Expansión solicitó información a las compañías sobre el origen del problema, pero indicó revisaría el tema.

Mapa donde Telcel tiene más fallas

Los problemas de conectividad que pueden registrar empresas como Telcel y Telmex son relevantes si se toma en cuenta que son los operadores con las mayores bases de clientes en el país. Telcel, por ejemplo, cuenta con una cartera de clientes de 84.2 millones, lo que representa el 52.3% del total de líneas telefónica en operación.

Mientras Telmex cuenta con 12.1 millón de clientes de internet fijo, cuya base coloca a la compañía como la líder en ese segmento.

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Telecomunicaciones

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