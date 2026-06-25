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Soriana ajusta Julio Regalado con foco en consumo familiar durante el Mundial 2026

La cadena ajustó la operación de Julio Regalado para responder a los hábitos de consumo durante el Mundial 2026 e integró por primera vez sus marcas propias como parte central de la campaña comercial.
jue 25 junio 2026 04:59 PM
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Soriana cambió el calendario de Julio Regalado por primera vez para coincidir con el Mundial 2026
Soriana cuenta con 812 unidades en México, de los formatos Hiper, Super, Mercado, Express y City Club. (Foto: Soriana/Facebook)

Julio Regalado recibió el pase a gol de Soriana y tuvo que modificar su estrategia comercial para anotar en el Mundial 2026. Por primera vez desde que la empresa desarrolla su campaña promocional más importante del año, reorganizó el calendario de ofertas, la distribución de mercancías y el flujo logístico para sincronizar las promociones con los momentos de consumo que generar el torneo.

La cadena de supermercados se anticipó a una mayor demanda prevista de televisores, botanas y bebidas. También incorporó mercancía alusiva al Mundial 2026 y reforzó la oferta de alimentos preparados para reuniones en casa. A la par diseñó un calendario promocional que acompaña el comportamiento esperado de millones de consumidores que seguirán los partidos desde sus hogares y no desde los estadios.

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“La campaña la planeamos prácticamente desde el año pasado. Hay un equipo completo trabajando durante varios meses porque es muchísima mercancía la que tiene que fluir por todos los centros de distribución y llegar a nuestras tiendas”, explica René Colorado Ponce, director comercial de Autoservicio de Organización Soriana.

Si bien cada edición de Julio Regalado requiere una preparación anticipada, la coincidencia con el Mundial 2026 —la primera edición local que Soriana enfrenta con la campaña completamente consolidada y, además, con México como una de las sedes del evento— es un contexto que influye en la forma en que los consumidores organizan sus compras.

En lugar de concentrar las promociones en una sola categoría, la empresa decidió escalonar las ofertas conforme avancen los distintos momentos de consumo asociados al torneo. La estrategia considera desde productos básicos para la despensa hasta alimentos preparados, bebidas, botanas, decoración para el hogar y mercancía oficial relacionada con la competencia deportiva.

La decisión de la empresa obedece a que, una vez que la venta de pantallas se vivió previo al inicio del torneo en otras temporadas promocionales como El Buen Fin o Hot Sale, la demanda ahora responde a las reuniones familiares y entre amigos que ocurrirán dentro de las casas, donde el consumo de alimentos, bebidas y productos para convivencias crecerá durante varias semanas.

El directivo no compartió el impacto en las ventas que tendrá la campaña para la cadena, que mantiene un crecimiento moderado, incluso con decrementos durante el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

“Trabajamos en fortalecer nuestra propuesta de valor, producto y precio para ser parte integral de la economía de los hogares mexicanos. Estamos muy entusiasmados por lo que viene post Julio Regalado”, dice el directivo.

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Las marcas propias como jugador estrella

La edición 2026 de Julio Regalado también marca una nueva jugada en la estrategia comercial de Soriana. Por primera vez, las marcas propias forman parte integral de Julio Regalado y dejan de operar como una propuesta independiente dentro del anaquel para ubicarlas como una alternativa para competir en precio y calidad.

“Somos un retailer de gran caja. Queremos ofrecer variedad y que sea el cliente quien decida qué producto llevar. Las marcas propias son una opción adicional dentro del anaquel y seguiremos trabajando de la mano con las grandes marcas nacionales”, señala Colorado.

En general, los supermercados tienen una oportunidad para las marcas propias, que tienen un diferencial de precio que oscila entre el 30% y el 35% respecto a las marcas líderes, lo que se convierte en un factor diferenciador para los consumidores.

Soriana, que no reportó el desempeño de sus marcas propias en su último estado financiero, inició un plan de renovación de su marca propia en 2022 y, como resultado, en 2024 lanzó 1,000 productos de marca propia, tanto nuevos como renovados, con lo que alcanzó un total de 1,800 productos disponibles en anaquel.

Aunque la estrategia comercial está dominada por la Copa del Mundo, dentro de Soriana la planeación vira hacia el segundo semestre del año y los equipos de compras y logística preparan las campañas para regreso a clases, fiestas patrias y Día de Muertos, con una estrategia que incorpora herramientas digitales.

Colorado adelanta que, una vez concluya la campaña promocional, la empresa concentrará esfuerzos en fortalecer el programa de lealtad Soriana Ya, el crecimiento de su tienda en línea y del servicio Súper en Tu Casa.

“Vamos a fortalecer nuestra propuesta de valor durante el resto del año con campañas para regreso a clases, fiestas patrias y un programa muy importante para Día de Muertos. Queremos consolidarnos como una verdadera compañía omnicanal”, afirma el directivo.

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ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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