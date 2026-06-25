Soriana cambió el calendario de Julio Regalado por primera vez para coincidir con el Mundial 2026

Las marcas propias como jugador estrella
La edición 2026 de Julio Regalado también marca una nueva jugada en la estrategia comercial de Soriana. Por primera vez, las marcas propias forman parte integral de Julio Regalado y dejan de operar como una propuesta independiente dentro del anaquel para ubicarlas como una alternativa para competir en precio y calidad.
“Somos un retailer de gran caja. Queremos ofrecer variedad y que sea el cliente quien decida qué producto llevar. Las marcas propias son una opción adicional dentro del anaquel y seguiremos trabajando de la mano con las grandes marcas nacionales”, señala Colorado.
En general, los supermercados tienen una oportunidad para las marcas propias, que tienen un diferencial de precio que oscila entre el 30% y el 35% respecto a las marcas líderes, lo que se convierte en un factor diferenciador para los consumidores.
Soriana, que no reportó el desempeño de sus marcas propias en su último estado financiero, inició un plan de renovación de su marca propia en 2022 y, como resultado, en 2024 lanzó 1,000 productos de marca propia, tanto nuevos como renovados, con lo que alcanzó un total de 1,800 productos disponibles en anaquel.
Aunque la estrategia comercial está dominada por la Copa del Mundo, dentro de Soriana la planeación vira hacia el segundo semestre del año y los equipos de compras y logística preparan las campañas para regreso a clases, fiestas patrias y Día de Muertos, con una estrategia que incorpora herramientas digitales.
Colorado adelanta que, una vez concluya la campaña promocional, la empresa concentrará esfuerzos en fortalecer el programa de lealtad Soriana Ya, el crecimiento de su tienda en línea y del servicio Súper en Tu Casa.
“Vamos a fortalecer nuestra propuesta de valor durante el resto del año con campañas para regreso a clases, fiestas patrias y un programa muy importante para Día de Muertos. Queremos consolidarnos como una verdadera compañía omnicanal”, afirma el directivo.