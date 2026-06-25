Soriana cambió el calendario de Julio Regalado por primera vez para coincidir con el Mundial 2026

“La campaña la planeamos prácticamente desde el año pasado. Hay un equipo completo trabajando durante varios meses porque es muchísima mercancía la que tiene que fluir por todos los centros de distribución y llegar a nuestras tiendas”, explica René Colorado Ponce, director comercial de Autoservicio de Organización Soriana.

Si bien cada edición de Julio Regalado requiere una preparación anticipada, la coincidencia con el Mundial 2026 —la primera edición local que Soriana enfrenta con la campaña completamente consolidada y, además, con México como una de las sedes del evento— es un contexto que influye en la forma en que los consumidores organizan sus compras.

En lugar de concentrar las promociones en una sola categoría, la empresa decidió escalonar las ofertas conforme avancen los distintos momentos de consumo asociados al torneo. La estrategia considera desde productos básicos para la despensa hasta alimentos preparados, bebidas, botanas, decoración para el hogar y mercancía oficial relacionada con la competencia deportiva.

La decisión de la empresa obedece a que, una vez que la venta de pantallas se vivió previo al inicio del torneo en otras temporadas promocionales como El Buen Fin o Hot Sale, la demanda ahora responde a las reuniones familiares y entre amigos que ocurrirán dentro de las casas, donde el consumo de alimentos, bebidas y productos para convivencias crecerá durante varias semanas.

El directivo no compartió el impacto en las ventas que tendrá la campaña para la cadena, que mantiene un crecimiento moderado, incluso con decrementos durante el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

“Trabajamos en fortalecer nuestra propuesta de valor, producto y precio para ser parte integral de la economía de los hogares mexicanos. Estamos muy entusiasmados por lo que viene post Julio Regalado”, dice el directivo.