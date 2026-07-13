El reto de demostrar el valor de la IA

Para Softtek, que cuenta con más de 15,000 colaboradores y opera en más de 20 países de América, Europa y Asia, la siguiente etapa ya no consiste en convencer a las empresas de adoptar IA, sino en demostrar que esas inversiones generan resultados concretos para el negocio. Ese será el principal desafío de la compañía durante la administración de David Jiménez.

“En los últimos 12 meses hemos visto que muchas empresas se lanzaron a adoptar inteligencia artificial. Seis o nueve meses después comenzaron a decir: ‘Estoy invirtiendo mucho dinero, pero no estoy viendo el valor’. Ahí es donde entran compañías como la nuestra para acompañarlas a alinear esa inversión con los resultados que esperan obtener. Porque, si no somos capaces de demostrar valor, cualquier inversión termina por volverse insostenible", afirma el directivo, quien en los últimos cinco años se desempeñó como director general de la unidad de negocio global de Bienes de Consumo.

Ese cambio de prioridades ya comienza a reflejarse en el mercado. De acuerdo con el estudio Global AI Pulse de KPMG, elaborado con más de 2,100 directivos de 20 países, 49% de las organizaciones ha retrasado, pausado o reducido el alcance de algunos proyectos de IA al no encontrar el retorno esperado o ante la presión por justificar mejor el gasto. Más que un freno a la adopción de la tecnología, la tendencia muestra una nueva etapa en la que las empresas concentran sus inversiones en los casos de uso capaces de generar beneficios medibles.

Blanca Treviño coincide en que ahí se encuentra la principal oportunidad para la empresa. “Más del 85% de las empresas dicen que ya utilizan inteligencia artificial de alguna forma, pero menos del 25% afirma haber capturado valor de esa inversión. Ese es precisamente el espacio donde empresas como la nuestra pueden acompañarlas”.

La empresaria considera que la IA representa una transformación comparable con pocas revoluciones tecnológicas anteriores por la velocidad con la que obliga a las organizaciones a reinventarse.

“Hace diez o 15 años la transformación te daba cierto espacio de tiempo. Hoy tienes que estar reinventándote continuamente”, dice.

Pero la sucesión también pondrá a prueba uno de los activos que Softtek considera fundamentales para competir en esa nueva etapa: su cultura organizacional. Tras más de cuatro décadas de operación y presencia en mercados como Estados Unidos, India, China, Brasil y Argentina, Treviño sostiene que la identidad de la empresa ha logrado trascender a sus fundadores.

“Puedes hablar con un cliente en Argentina o con un colaborador en India y la forma en que describen a Softtek es muy similar. Hemos logrado que esa cultura vaya mucho más allá de nuestro entorno inmediato”, afirma.

La directiva define esa cultura como incluyente, participativa, innovadora y basada en el compromiso. Como reflejo de ello, alrededor del 90% de los ingresos proviene de clientes recurrentes y la empresa mantiene una rotación voluntaria de personal de un solo dígito, por debajo del promedio de la industria.

“Somos tan fuertes como la gente que tenemos. Nuestro mayor activo se va a dormir todos los días a su casa y en la mañana decide regresar”, añade Jiménez.