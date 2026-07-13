Blanca Treviño dejará el cargo de directora general (CEO) de Softtek para dar paso a la segunda sucesión del cargo en la historia de la compañía mexicana, un relevo que coincide con la mayor transformación que ha vivido la industria de servicios de tecnologías de la información en décadas. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está llevando a los proveedores de software y soluciones tecnológicas a evolucionar de ejecutores de proyectos a socios estratégicos capaces de generar resultados de negocio para sus clientes.
A partir del 1 de octubre de 2026, David Jiménez asumirá como CEO Global, mientras que Treviño permanecerá como presidenta del Consejo y, de manera transitoria durante los próximos 12 a 18 meses, también ejercerá una presidencia ejecutiva enfocada en la visión de largo plazo y la estrategia.
La transición marcará la segunda sucesión en la dirección general desde la fundación de Softtek en 1982. Treviño asumió el cargo en 2000, cuando relevó a Gerardo López, quien encabezó la compañía desde su creación.
“Hay dos razones para hacerlo. La primera es la firme convicción de que cada uno de los dos roles demanda mucho tiempo. Somos una empresa global con presencia en tres continentes y estamos en una industria que exige una evolución continua”, explica Treviño en entrevista con Expansión.
El desafío no es menor. La inteligencia artificial está modificando la forma en que las empresas desarrollan software, atienden a sus clientes y generan ingresos, en un mercado que, de acuerdo con Gartner, alcanzará un valor de 1.87 billones de dólares en servicios de TI durante 2026, mientras que los servicios vinculados con inteligencia artificial sumarán 585,527 millones de dólares.