Una actualización para modernizar aviones existentes

El paquete APMG-S está dirigido principalmente a los primeros HondaJet fabricados entre 2015 y 2018, permitiendo que alcancen un nivel de desempeño cercano al de un Elite S, introducido en 2021.

La actualización incorpora tres mejoras principales: un incremento cercano a 300 libras de capacidad de carga, un nuevo sistema de asistencia al control durante el aterrizaje (Advanced Steering Augmentation System) que mejora la operación con viento cruzado y una modernización de la aviónica con pantallas más rápidas y mayor capacidad de procesamiento.

“El APMG-S ofrece cerca del 90% del desempeño y la funcionalidad de un avión nuevo por menos de la mitad de su precio”, afirmó Ganyo.

Según Agustín Zapiain, especialista en inteligencia de mercado de aviación ejecutiva del operador de aeronaves ejecutivas Avemex, en México predominan los light jets y midsize jets, mientras que el HondaJet se clasifica técnicamente como un Very Light Jet, aunque por desempeño se ubica entre las aeronaves más eficientes de su categoría.

Toluca gana protagonismo como aeropuerto de aviación ejecutiva

El contexto aeroportuario mexicano también favorece la estrategia de Honda. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) restringió las operaciones de aviación privada para aliviar su saturación y el Aeropuerto Internacional de Toluca se ha consolidado como el principal hub de este segmento en el centro del país.

“El AICM prácticamente ya no recibe aviación privada, Toluca concentra una parte importante de estas operaciones”, explicó Zapiain.

En ese contexto, el paquete APMG-S cobra especial relevancia. La actualización mejora el desempeño de la aeronave en condiciones de operación exigentes, como las que presenta Toluca debido a su elevada altitud y temperatura, factores que reducen el rendimiento de los aviones durante el despegue y el aterrizaje.

El nuevo sistema de asistencia durante el aterrizaje, el incremento en la capacidad de carga y las mejoras de desempeño buscan precisamente ampliar el margen operativo del HondaJet en este tipo de aeropuertos.

Actualmente operan seis HondaJet en México, una cifra que la empresa espera incrementar mediante la comercialización de aeronaves nuevas, seminuevas y la modernización de unidades ya existentes.

La estrategia contempla tres vías: que propietarios actuales adquieran el kit de actualización; vender aeronaves usadas que Honda ya modernizó; e importar aviones elegibles para actualizarlos y comercializarlos en el país.

“Tenemos expectativas muy altas porque ahora podemos traer aviones al mercado con una propuesta económica mucho más atractiva y sin sacrificar de manera significativa el desempeño”, sostuvo Ganyo.