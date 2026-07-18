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Honda Aircraft apuesta por un jet más eficiente en medio del alza de la turbosina por el conflicto entre EU e Irán

La firma busca impulsar las ventas de aeronaves modernizadas con un paquete que incrementa el desempeño de su jet ultra ligero, mientras los operadores enfrentan mayores presiones por el alza de la turbosina.
sáb 18 julio 2026 10:16 AM
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El HondaJet actualizado con el paquete APMG-S consume alrededor de 15% menos combustible que sus principales competidores y, según el tipo de misión, puede reducir entre 50 y 70% el consumo frente a aeronaves de mayor tamaño que transportan pocos pasajeros.

Toluca, Estado de México.- La fabricante estadounidense-japonesa Honda Aircraft Company eligió a México como el primer mercado internacional para presentar y certificar el nuevo paquete de mejoras APMG-S (Advanced Performance Modification Group System), una actualización con la que busca ampliar su presencia en uno de los mercados de aviación ejecutiva más relevantes del mundo. El lanzamiento ocurre en un momento en que los operadores enfrentan una nueva presión por el aumento esperado en los precios del combustible de aviación, lo que vuelve más atractivas las tecnologías orientadas a reducir los costos operativos.

Honda Aircraft trasladó desde su planta de Greensboro, Carolina del Norte, un avión equipado con el paquete APMG-S para mostrarlo a clientes potenciales y operadores mexicanos, un mercado donde predominan las aeronaves usadas y donde la eficiencia operativa ha ganado peso entre las empresas.

“México es la primera certificación internacional del APMG-S y estamos muy entusiasmados porque creemos que aporta mucho a este mercado”, dijo Adam Ganyo, vicepresidente de Ventas y Marketing de Honda Aircraft Company.

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Una actualización para modernizar aviones existentes

El paquete APMG-S está dirigido principalmente a los primeros HondaJet fabricados entre 2015 y 2018, permitiendo que alcancen un nivel de desempeño cercano al de un Elite S, introducido en 2021.

La actualización incorpora tres mejoras principales: un incremento cercano a 300 libras de capacidad de carga, un nuevo sistema de asistencia al control durante el aterrizaje (Advanced Steering Augmentation System) que mejora la operación con viento cruzado y una modernización de la aviónica con pantallas más rápidas y mayor capacidad de procesamiento.

“El APMG-S ofrece cerca del 90% del desempeño y la funcionalidad de un avión nuevo por menos de la mitad de su precio”, afirmó Ganyo.

Según Agustín Zapiain, especialista en inteligencia de mercado de aviación ejecutiva del operador de aeronaves ejecutivas Avemex, en México predominan los light jets y midsize jets, mientras que el HondaJet se clasifica técnicamente como un Very Light Jet, aunque por desempeño se ubica entre las aeronaves más eficientes de su categoría.

Toluca gana protagonismo como aeropuerto de aviación ejecutiva

El contexto aeroportuario mexicano también favorece la estrategia de Honda. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) restringió las operaciones de aviación privada para aliviar su saturación y el Aeropuerto Internacional de Toluca se ha consolidado como el principal hub de este segmento en el centro del país.

“El AICM prácticamente ya no recibe aviación privada, Toluca concentra una parte importante de estas operaciones”, explicó Zapiain.

En ese contexto, el paquete APMG-S cobra especial relevancia. La actualización mejora el desempeño de la aeronave en condiciones de operación exigentes, como las que presenta Toluca debido a su elevada altitud y temperatura, factores que reducen el rendimiento de los aviones durante el despegue y el aterrizaje.

El nuevo sistema de asistencia durante el aterrizaje, el incremento en la capacidad de carga y las mejoras de desempeño buscan precisamente ampliar el margen operativo del HondaJet en este tipo de aeropuertos.

Actualmente operan seis HondaJet en México, una cifra que la empresa espera incrementar mediante la comercialización de aeronaves nuevas, seminuevas y la modernización de unidades ya existentes.

La estrategia contempla tres vías: que propietarios actuales adquieran el kit de actualización; vender aeronaves usadas que Honda ya modernizó; e importar aviones elegibles para actualizarlos y comercializarlos en el país.

“Tenemos expectativas muy altas porque ahora podemos traer aviones al mercado con una propuesta económica mucho más atractiva y sin sacrificar de manera significativa el desempeño”, sostuvo Ganyo.

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Competencia por eficiencia

La apuesta por una mayor eficiencia también responde al entorno de costos que enfrenta la industria. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán llevaron el precio de la turbosina para aviación a superar los 170 dólares por barril en junio. Ante ese escenario, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) elevó su previsión del precio promedio anual a 152 dólares por barril, casi 70% por encima de los 90 dólares registrados en 2025.

Bajo ese escenario, mejorar el rendimiento de combustible adquiere un mayor peso en las decisiones de compra de las empresas.

De acuerdo con Honda Aircraft, el HondaJet consume alrededor de 15% menos combustible que sus principales competidores directos y, dependiendo de la misión, puede representar entre 50 y 70% menos consumo frente a aeronaves de mayor tamaño utilizadas para transportar pocos pasajeros.

“La eficiencia de combustible es uno de los grandes argumentos de venta del HondaJet porque nuestros costos operativos son menores que los de otros aviones del segmento”, señaló Ganyo.

La empresa también informó que ya realizó vuelos utilizando 100% combustible sostenible de aviación (SAF), una tecnología que considera clave para reducir la huella de carbono de la industria.

Honda considera que la pandemia modificó estructuralmente la demanda de aviación privada.

“Muchas personas se expusieron por primera vez a la aviación privada durante la pandemia y, una vez que experimentan los beneficios de eficiencia y ahorro de tiempo, es difícil volver a la aviación comercial”, afirmó Ganyo.

Según Avemex, adquirir un avión suele comenzar a ser financieramente más conveniente cuando un usuario supera entre 180 y 200 horas de vuelo al año, aunque ello depende del tipo de aeronave y del perfil operativo.

Honda considera que México tiene un potencial significativo para la aviación ejecutiva, impulsado por el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y por la necesidad de movilidad eficiente de empresarios que operan en varias ciudades del país.

“Nos gustaría ver muchos más HondaJet en México y creemos que esta nueva funcionalidad puede ayudarnos a lograrlo”, concluyó el directivo.

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