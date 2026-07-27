Los ingresos consolidados ascendieron a 57,290 millones de pesos, un crecimiento de 1.5% respecto a los 56,424 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2025. Aunque el negocio comercial mostró un avance marginal de 0.4%, la expansión de la división financiera, con un crecimiento de 9.9%, y del negocio inmobiliario, con un aumento de 8.6%, compensó la desaceleración en las ventas de las tiendas.

El desempeño ocurrió en un contexto en el que el EBITDA disminuyó 1.2%, para ubicarse en 8,522 millones de pesos, reflejando un entorno de consumo más desafiante y una mayor presión sobre el negocio comercial.

Ventas moderadas y presión sobre Suburbia

Las ventas mismas tiendas, indicador que mide el desempeño de las unidades con más de un año de operación, mostraron comportamientos distintos entre las dos principales cadenas del grupo.

En Liverpool, las ventas comparables crecieron 1.7%, por debajo del 4.7% registrado un año antes, apoyadas principalmente por un mayor ticket promedio.

En contraste, Suburbia pasó de un crecimiento de 8.2% en el segundo trimestre de 2025 a una caída de 6.4%, afectada por una menor demanda del consumidor y por su elevada exposición a la categoría de ropa.

La empresa explicó que la Copa Mundial modificó temporalmente los patrones de consumo. Mientras los productos relacionados con deportes y televisores registraron una mayor demanda, las compras de ropa se debilitaron, impactando con mayor fuerza a Suburbia.

Este comportamiento también coincidió con una desaceleración del comercio minorista. Las tiendas departamentales afiliadas a la ANTAD reportaron un crecimiento comparable de apenas 0.9%, mientras que el segmento de ropa y calzado registró una contracción de 1.9%, reflejo de consumidores más selectivos y concentrados en temporadas promocionales como Hot Sale, Día de las Madres y Día del Padre.

La administración de la empresa señaló que mantuvo una ejecución comercial disciplinada durante el trimestre.

“Continuamos ejecutando nuestra estrategia comercial con disciplina. Una posición de inventario más sana, junto con el beneficio de un peso más fuerte, nos brindó una mayor flexibilidad comercial, permitiéndonos llevar a cabo eventos promocionales al mismo tiempo que expandimos los márgenes comerciales”, indicó la compañía en su reporte financiero.