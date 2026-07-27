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El Puerto de Liverpool eleva 55% su utilidad con impulso del negocio financiero y de Nordstrom

La dueña de Liverpool y Suburbia mantuvo el crecimiento de sus ganancias en un entorno de menor dinamismo para el consumo, apoyada por mejores inventarios y el desempeño de sus negocios financiero e inmobiliario.
lun 27 julio 2026 06:03 PM
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La cartera vencida de El Puerto de Liverpool se mantuvo en 4.7%, en línea con lo esperado por la compañía. (Foto: Cuartoscuro. )

El Puerto de Liverpool, propietario de las cadenas Liverpool y Suburbia, logró incrementar sus ganancias durante el segundo trimestre del año pese a enfrentar un entorno de consumo más moderado, en el que los clientes privilegiaron las compras durante eventos promocionales y redujeron su gasto en algunas categorías, particularmente ropa.

La compañía reportó una utilidad neta de 5,119 millones de pesos, un incremento anual de 55.4% frente a los 3,295 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo impulsado por el mejor desempeño del negocio financiero y por la incorporación de Nordstrom a los resultados del trimestre.

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Los ingresos consolidados ascendieron a 57,290 millones de pesos, un crecimiento de 1.5% respecto a los 56,424 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2025. Aunque el negocio comercial mostró un avance marginal de 0.4%, la expansión de la división financiera, con un crecimiento de 9.9%, y del negocio inmobiliario, con un aumento de 8.6%, compensó la desaceleración en las ventas de las tiendas.

El desempeño ocurrió en un contexto en el que el EBITDA disminuyó 1.2%, para ubicarse en 8,522 millones de pesos, reflejando un entorno de consumo más desafiante y una mayor presión sobre el negocio comercial.

Ventas moderadas y presión sobre Suburbia

Las ventas mismas tiendas, indicador que mide el desempeño de las unidades con más de un año de operación, mostraron comportamientos distintos entre las dos principales cadenas del grupo.

En Liverpool, las ventas comparables crecieron 1.7%, por debajo del 4.7% registrado un año antes, apoyadas principalmente por un mayor ticket promedio.

En contraste, Suburbia pasó de un crecimiento de 8.2% en el segundo trimestre de 2025 a una caída de 6.4%, afectada por una menor demanda del consumidor y por su elevada exposición a la categoría de ropa.

La empresa explicó que la Copa Mundial modificó temporalmente los patrones de consumo. Mientras los productos relacionados con deportes y televisores registraron una mayor demanda, las compras de ropa se debilitaron, impactando con mayor fuerza a Suburbia.

Este comportamiento también coincidió con una desaceleración del comercio minorista. Las tiendas departamentales afiliadas a la ANTAD reportaron un crecimiento comparable de apenas 0.9%, mientras que el segmento de ropa y calzado registró una contracción de 1.9%, reflejo de consumidores más selectivos y concentrados en temporadas promocionales como Hot Sale, Día de las Madres y Día del Padre.

La administración de la empresa señaló que mantuvo una ejecución comercial disciplinada durante el trimestre.

“Continuamos ejecutando nuestra estrategia comercial con disciplina. Una posición de inventario más sana, junto con el beneficio de un peso más fuerte, nos brindó una mayor flexibilidad comercial, permitiéndonos llevar a cabo eventos promocionales al mismo tiempo que expandimos los márgenes comerciales”, indicó la compañía en su reporte financiero.

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Inventarios sanos impulsan la rentabilidad

Liverpool también informó que resolvió los problemas operativos derivados de la puesta en marcha de su centro logístico Arco Norte, lo que permitió normalizar el abasto de mercancías desde el inicio del trimestre y centrar nuevamente la estrategia comercial en responder a la demanda del consumidor.

En el frente digital, el GMV de Liverpool aumentó 4.8%, mientras que la penetración del canal en las ventas alcanzó 32.3%. Los usuarios activos de Liverpool Pocket crecieron 12.4% anual.

Durante el trimestre concluyó además la migración hacia una nueva plataforma de comercio electrónico. Aunque el proceso limitó temporalmente el crecimiento del negocio digital, la empresa considera que fortalecerá su estrategia omnicanal en los próximos periodos.

Por su parte, el negocio financiero continuó expandiendo su base de clientes. El número de tarjetahabientes llegó a 8.8 millones, un incremento anual de 7.8%.

Si bien el índice de cartera vencida aumentó a 4.7%, la administración sostuvo que ese nivel se encuentra dentro del comportamiento esperado para su portafolio crediticio.

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EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Suburbia Reportes trimestrales

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