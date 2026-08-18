INFINITI apuesta al lujo que elige diferente con la nueva QX65

"Las marcas que perduran no son aquellas que reaccionan; son las que desde el inicio saben perfectamente hacia dónde van", señaló Francisco Soto, Director General de INFINITI México, LATAM e Israel, durante la develación de la nueva INFINITI QX65 2027. Bajo esta premisa, INFINITI busca fortalecer su presencia y posicionarse entre las cinco marcas de lujo más importantes en México.

Como parte de esta estrategia, la nueva QX65 2027 representa el tercer lanzamiento de un plan de cinco años que comenzó con la renovación de la QX80 en 2024, continuó con la QX60 y ahora suma a su portafolio esta nueva SUV fastback.

Durante el evento, Maricela Ramírez Veyna, Subdirectora de Marketing y Experiencia del Cliente, reiteró que esta evolución también está respaldada por INFINITI Membership Experience. Una plataforma que integra productos, servicios y experiencias como parte de una estrategia para fortalecer la relación con los propietarios más allá del momento de compra.

Francisco Soto, Director General de INFINITI México, LATAM e Israel, fue el encargado de hablar del proceso de transformación que está viviendo la marca. (Abel Gonzalez)

Volviendo a la protagonista de la noche, la nueva QX65 2027 llega para ampliar la oferta con una propuesta que está dirigida al segmento de las SUV premium de dos filas. Inspirada en el legado de la INFINITI FX –como explicó Danilo Zanetti, Head de Product & Marketing Strategy INFINITI México–, el modelo adopta una silueta fastback que le aporta un carácter audaz y distintivo con elementos característicos del lenguaje de diseño de la marca, como la parrilla que es una inspiración de los bosques de bambú.

Algunos voceros acompañaron la presentación de la nueva QX65. Por ejemplo, Danilo Zanetti, Head de Product & Marketing Strategy INFINITI México, habló del diseño tan característico de la nueva INFINITI QX65 2027. (Abel Gonzalez)

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La versión que llega al país es AUTOGRAPH AWD que incorpora un motor VC-Turbo de 2.0 litros con tecnología de compresión variable que otorga 268 caballos de fuerza y 286 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y seis modos de manejo.

En tecnología, la QX65 incorpora Google Built-In, que integra Google Maps, Google Assistant y Google Play Store directamente en el sistema de infoentretenimiento, también incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, así como un Head-Up Display y un sistema de audio Klipsch Reference Premiere de 20 bocinas distribuidas en el habitáculo.

Los interiores de QX65 son la muestra del nivel de lujo y atención al detalle que pone INFINITI dentro y fuera del habitáculo de cada modelo. (Abel Gonzalez )

Más allá de las especificaciones técnicas y tecnológicas, la develación estuvo acompañada por una propuesta sensorial donde la iluminación, la música, los aromas y los materiales formaron parte de la experiencia que brindó la marca.

Dentro de la experiencia sensorial, los asistentes pudieron recorrer la nueva QX65 2027 y conocer de cerca una cabina con acabados en madera, piel semi-anilina, iluminación ambiental, techo panorámico y un enfoque en el confort que se refleja en elementos como los asientos, que cuentan con calefacción y ventilación, así como masaje integrado.

El diseño fastback otorga ese carácter deportivo, pero el nivel de equipamiento recuerda que QX65 pertenece a un segmento de lujo. (Abel Gonzalez )

Con la incorporación de este nuevo modelo, INFINITI traslada su filosofía de hospitalidad japonesa y la frase que engloba a este concepto: “El lujo de elegir diferente”, a través de una experiencia inmersiva que acompañó la develación de la nueva QX65 2027.

Es importante remarcar que con la QX65, INFINITI avanza en un plan de cinco años con el que busca consolidarse entre las cinco marcas de lujo más importantes de México, una meta que hace que la renovación de su portafolio sea uno de los pilares principales de su estrategia de crecimiento en el país.