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Axtel aprueba oferta de 4TechPlus para comprar hasta 100% de las acciones

4TechPlus, representada por Tomás Milmo Santos y algunos accionistas de Axtel, ya presentó la documentación ante la CNBV para avanzar con las ofertas.
jue 27 agosto 2026 06:03 PM
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Logo de la empresa Axtel y el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación aún depende de las autorizaciones de la CNBV, la CNA y la CRT, además de la decisión de los accionistas de vender sus títulos.

Axtel, empresa de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), aprobó la solicitud de 4TechPlus, una empresa de infraestructura de tecnologías de la información, para lanzar una oferta pública con la que busca comprar hasta 100% de las acciones de Axtel que actualmente no están en sus manos, según un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La oferta contempla pagar 3.86 pesos por cada título de Axtel, lo que representa una prima de 39.1% frente al precio promedio al que se negociaron sus acciones durante los últimos 30 días de cotización de Axtel y Controladora Axtel, de acuerdo con comunicados de ambas empresas.

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Esto significa que 4TechPlus, representada por Tomás Milmo Santos y algunos de los actuales accionistas de la compañía, está ofreciendo a los accionistas un precio superior al que habían recibido, en promedio, por sus títulos en el mercado durante ese periodo.

Sin embargo, la operación todavía no está concretada. Los comunicados de prensa de las empresas, explicaron que antes de que 4TechPlus pueda lanzar formalmente la oferta deberá obtener diversas autorizaciones regulatorias, entre ellas las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Por ello, Axtel señaló que por ahora no existe una fecha definida para el inicio de la oferta.

En paralelo, 4TechPlus informó que ya presentó ante la CNBV la documentación necesaria para realizar la oferta por Axtel y otra operación similar para adquirir acciones de Controladora Axtel. Para esta última compañía, el oferente propone pagar 1.22 pesos por acción, una prima de 38.2% respecto de su precio promedio de los últimos 30 días.

La propuesta busca adquirir las acciones que no son propiedad directa o indirecta de Tomás Milmo Santos y su grupo de accionistas. Otros accionistas vinculados a los consejos de administración de ambas empresas han manifestado su intención inicial de participar en las ofertas, aunque todavía no están obligados legalmente a vender sus títulos.

4TechPlus aseguró además que cuenta con financiamiento comprometido para pagar las acciones que sean adquiridas, aunque los recursos estarán sujetos a las condiciones habituales de este tipo de operaciones y a que las ofertas lleguen a concretarse.

Con la aprobación de los consejos de administración, el proceso da un paso más, pero la eventual compra de Axtel y Controladora Axtel aún depende de las autorizaciones regulatorias y de la decisión de los accionistas de participar en las ofertas.

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Telecomunicaciones

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