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Lexus amplía su oferta deportiva en México con el NX 350h F Sport de 1.27 millones de pesos

Las versiones deportivas representan un nicho lucrativo para las marcas de lujo porque permiten elevar el valor de sus vehículos a partir de atributos como diseño, potencia, equipamiento y experiencia de manejo.
lun 07 septiembre 2026 01:19 PM
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El frente del Lexus NX 350h FSport en color gris.
La versión incorpora rines, parrilla y molduras F Sport con acabado negro, además de elementos específicos en el habitáculo que buscan reforzar la identidad deportiva. (Cortesía)

Lexus amplía su apuesta por las versiones deportivas con el lanzamiento en México del NX 350h F Sport, una variante que busca aprovechar el potencial del modelo más vendido de la marca en el país y captar a consumidores que buscan mayor diferenciación, equipamiento y una imagen más dinámica.

Las submarcas deportivas representan un nicho lucrativo para las marcas de lujo porque permiten elevar el valor de sus vehículos a partir de atributos como diseño, potencia, equipamiento y experiencia de manejo. Audi cuenta con su familia S, mientras BMW tiene las versiones M, estrategias que atienden a consumidores dispuestos a pagar por una propuesta más diferenciada.

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Lexus busca competir en ese terreno con F Sport, una familia que comenzó a crecer en México en 2022 con la llegada del UX F Sport y que ahora incorpora al NX 350h, el vehículo que concentra la mayor demanda de la marca en el país con 630 unidades vendidas en los primeros ocho meses del año, según datos de Inegi.

F Sport gana espacio en Lexus

“F Sport representa el lado más dinámico y emocional de Lexus. Es una línea enfocada en ofrecer una identidad de diseño deportiva, una conducción precisa y una experiencia de manejo mucho más conectado”, dijo Luis Manuel Pérez Gómez, Vicepresidente de Lexus México.

La estrategia ya tiene un peso relevante para Lexus México. Durante 2025, la marca vendió 2,826 unidades, de las cuales 591 correspondieron a vehículos de la familia F Sport, equivalentes a 21% de sus ventas totales.

En el mismo periodo de 2025 hasta agosto, Lexus había comercializado 444 unidades F Sport, que representaban 23% de las ventas acumuladas de la marca, y con el NX 350h F Sport, la compañía busca ampliar ese peso dentro de su portafolio.

“Nuestra expectativa comercial de ventas será de más o menos unas 250 unidades de esta versión en un plazo de 12 meses”, dijo Pérez Gómez.

Precio y equipamiento del NX 350h F Sport

Daniel Bengio, director de Planeación de Producto, Precio y Connected Services de Toyota y Lexus de México, explicó que la familia F Sport tiene distintas interpretaciones dentro de la gama. En modelos como RX, TX y LX, la propuesta está más orientada al desempeño, mientras que en otros vehículos el énfasis recae en la sensación de manejo y el diseño.

El NX 350h F Sport se ubica principalmente en esta segunda categoría. La versión conserva el sistema híbrido de 2.5 litros que utiliza el NX 350h, por lo que la diferenciación frente a las otras versiones se concentra en la estética, el equipamiento y elementos que buscan transmitir una mayor orientación deportiva.


La versión incorpora rines, parrilla y molduras F Sport con acabado negro, además de elementos específicos en el habitáculo que buscan reforzar la identidad deportiva.

En el interior estarán disponibles dos ambientes, uno en negro y otro denominado Circuit Red, con una configuración orientada hacia el conductor.

El sistema híbrido de 2.5 litros desarrolla 240 caballos de fuerza y está asociado con tracción All Wheel Drive. La configuración también incorpora suspensión variable adaptativa y modos Sport para ofrecer una respuesta más dinámica.

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“Su sistema híbrido de 2.5 L desarrolla 240 caballos de fuerza con tracción All Wheel Drive. Y la suspensión variable adaptativa y los modos Sport brindan una respuesta más dinámica sin renunciar a la eficiencia y suavidad de Lexus”, dijo Bengio.

El NX 350h F Sport estará disponible en seis colores exteriores y tendrá un precio de 1 millón 279,900 pesos.

Con este lanzamiento, Lexus apuesta por ampliar una familia que ya representa más de una quinta parte de sus ventas en México, pero lo hace desde un modelo que ya tiene una posición comercial relevante en su portafolio.

Los principales rivales del Lexus NX 350h F Sport se encuentran entre las SUV compactas premium con versiones de orientación deportiva. Entre ellos están la BMW X3 M50 xDrive, Audi SQ5, y la Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. La diferencia frente a estas alternativas es que el NX 350h F Sport mantiene una orientación híbrida.

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