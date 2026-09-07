Lexus busca competir en ese terreno con F Sport, una familia que comenzó a crecer en México en 2022 con la llegada del UX F Sport y que ahora incorpora al NX 350h, el vehículo que concentra la mayor demanda de la marca en el país con 630 unidades vendidas en los primeros ocho meses del año, según datos de Inegi.

F Sport gana espacio en Lexus

“F Sport representa el lado más dinámico y emocional de Lexus. Es una línea enfocada en ofrecer una identidad de diseño deportiva, una conducción precisa y una experiencia de manejo mucho más conectado”, dijo Luis Manuel Pérez Gómez, Vicepresidente de Lexus México.

La estrategia ya tiene un peso relevante para Lexus México. Durante 2025, la marca vendió 2,826 unidades, de las cuales 591 correspondieron a vehículos de la familia F Sport, equivalentes a 21% de sus ventas totales.

En el mismo periodo de 2025 hasta agosto, Lexus había comercializado 444 unidades F Sport, que representaban 23% de las ventas acumuladas de la marca, y con el NX 350h F Sport, la compañía busca ampliar ese peso dentro de su portafolio.

“Nuestra expectativa comercial de ventas será de más o menos unas 250 unidades de esta versión en un plazo de 12 meses”, dijo Pérez Gómez.

Precio y equipamiento del NX 350h F Sport

Daniel Bengio, director de Planeación de Producto, Precio y Connected Services de Toyota y Lexus de México, explicó que la familia F Sport tiene distintas interpretaciones dentro de la gama. En modelos como RX, TX y LX, la propuesta está más orientada al desempeño, mientras que en otros vehículos el énfasis recae en la sensación de manejo y el diseño.

El NX 350h F Sport se ubica principalmente en esta segunda categoría. La versión conserva el sistema híbrido de 2.5 litros que utiliza el NX 350h, por lo que la diferenciación frente a las otras versiones se concentra en la estética, el equipamiento y elementos que buscan transmitir una mayor orientación deportiva.



La versión incorpora rines, parrilla y molduras F Sport con acabado negro, además de elementos específicos en el habitáculo que buscan reforzar la identidad deportiva.

En el interior estarán disponibles dos ambientes, uno en negro y otro denominado Circuit Red, con una configuración orientada hacia el conductor.



El sistema híbrido de 2.5 litros desarrolla 240 caballos de fuerza y está asociado con tracción All Wheel Drive. La configuración también incorpora suspensión variable adaptativa y modos Sport para ofrecer una respuesta más dinámica.