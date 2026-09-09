Para el próximo año, 95.1% del presupuesto proyectado para la CRT se destinaría a servicios personales, aunque el documento no detalla el número de plazas ni el desglose de este gasto.

El resto de los recursos se utilizaría para gastos operativos, de acuerdo con el análisis funcional programático económico del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

El gobierno federal ha planteado como una de las prioridades del nuevo regulador mantener una operación austera y reducir el gasto, en contraste con los recursos que llegó a recibir y ejercer el extinto IFT.

Sin embargo, una menor disponibilidad presupuestaria también puede reducir los márgenes de operación de un regulador encargado de supervisar industrias como los servicios de internet y telefonía, la radio y televisión, así como los servicios satelitales, entre otros.

Hasta ahora no se tiene claridad sobre el presupuesto total que ejercerá la CRT durante 2026. En 2025, el organismo recibió 130 millones 389 mil pesos, debido a que sus funciones comenzaron el 16 de octubre de ese año, de acuerdo con su Informe de Austeridad Republicana.

La CRT también ha enfrentado retos financieros durante sus primeros meses de operación. Fuentes con conocimiento del tema aseguraron a Expansión que, durante el primer mes de funcionamiento del nuevo regulador, algunos trabajadores enfrentaron retrasos en sus pagos.

El presupuesto proyectado para 2027 abre además la interrogante sobre si los recursos serán suficientes para que la CRT cumpla con sus responsabilidades regulatorias y de vigilancia, particularmente en materia de uso adecuado del espectro radioeléctrico.

Entre los principales retos estará también el proceso de licitación de espectro para servicios de 5G dirigidos a la industria y los usuarios, además de otros asuntos relacionados con la competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

El monto propuesto para la CRT representa así un presupuesto menor al que llegó a ejercer el IFT, en un momento en el que el nuevo regulador deberá consolidar su estructura y asumir nuevas responsabilidades en sectores estratégicos para la economía digital.