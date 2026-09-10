Los trenes buscan ganar terreno al camión con inversión en carga refrigerada

Un tren de carga tiene una capacidad aproximada de 300 trailers, por lo que aumentar el traslado de mercancías por ferrocarril puede reducir la congestión en las carreteras y generar hasta 75% menos emisiones contaminantes.

El ferrocarril entra a la cadena de frío

Una de las estrategias de CPKC para ampliar el tipo de mercancías que transporta es incorporarse a la cadena de frío mediante inversiones en equipos para productos refrigerados.

La empresa ha invertido en más de 1,000 contenedores con tecnología para refrigeración de alimentos y otros insumos. Con estos equipos comenzó a transportar proteína animal y vegetales entre México y Estados Unidos.

“Hasta ahora, los productos refrigerados sólo se movían en camión dentro del país, pero hemos invertido en más de mil contenedores refrigerados. La visión es tener menos contaminación, menos trailers y más carreteras en buenas condiciones porque no se las acaban los trailers”, añadió Del Cueto.

La iniciativa cuenta con la participación de inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Kansas City, quienes verifican los productos para que lleguen a su destino final en buen estado.

Más infraestructura ferroviaria

Para Onésimo Flores Dewey, COO de Grupo PRODI y director de desarrollo de negocios de Mota-Engil, la historia del resurgimiento de los trenes en México todavía no ha terminado.

El directivo señaló que la industria aumentó su potencial durante los últimos dos sexenios debido al impulso de los nuevos proyectos de trenes de carga y pasajeros.

Cuando el gobierno federal lanzó las licitaciones para el Tren Maya, la cadena de suministros estaba rota y había pocos ingenieros civiles con experiencia. Sin embargo, Flores considera que la industria retomó experiencia durante los últimos ocho años.

“Uno de los efectos secundarios de este tren en el sureste es que ahora que el nuevo gobierno empuja una agenda ambiciosa en infraestructura ferroviaria, hay empresas más capacitadas para sostener los proyectos a largo plazo”, apuntó.