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Los trenes buscan ganar terreno al camión con inversión en carga refrigerada

La industria ferroviaria busca elevar su participación en la carga nacional de 26% a 40% hacia 2030 con infraestructura y más de 1,000 contenedores refrigerados.
jue 10 septiembre 2026 07:46 PM
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Imagen que muestra el frente de un tren de CPKC en color rojo.
La industria ferroviaria en México busca mover el 40% de la mercancía nacional hacia 2030 para aliviar la saturación de las carreteras. (Cortesía )

La industria ferroviaria en México busca aumentar su participación en el transporte de carga nacional de 26% a 40% hacia 2030, con inversiones en infraestructura , terminales y equipos especializados como contenedores refrigerados para alimentos.

Óscar Del Cueto Cuevas, presidente de Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC), señaló que los ferrocarriles son una pieza clave de la logística nacional y que aumentar su participación permitiría reducir la presión sobre las carreteras.

“No tendría que haber una política pública específica para lograrlo, pero sí incentivos. Hoy las carreteras están saturadas, tienen demasiados trailers. Se gasta mucho dinero público en mantenimiento de vialidades; en cambio, las operadoras de ferrocarriles absorbemos el costo de mantenimiento de las unidades y seguimos invirtiendo para crecer”, comentó durante su participación en el Expansión Summit 2026.

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Un tren de carga tiene una capacidad aproximada de 300 trailers, por lo que aumentar el traslado de mercancías por ferrocarril puede reducir la congestión en las carreteras y generar hasta 75% menos emisiones contaminantes.

El ferrocarril entra a la cadena de frío

Una de las estrategias de CPKC para ampliar el tipo de mercancías que transporta es incorporarse a la cadena de frío mediante inversiones en equipos para productos refrigerados.

La empresa ha invertido en más de 1,000 contenedores con tecnología para refrigeración de alimentos y otros insumos. Con estos equipos comenzó a transportar proteína animal y vegetales entre México y Estados Unidos.

“Hasta ahora, los productos refrigerados sólo se movían en camión dentro del país, pero hemos invertido en más de mil contenedores refrigerados. La visión es tener menos contaminación, menos trailers y más carreteras en buenas condiciones porque no se las acaban los trailers”, añadió Del Cueto.

La iniciativa cuenta con la participación de inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Kansas City, quienes verifican los productos para que lleguen a su destino final en buen estado.

Más infraestructura ferroviaria

Para Onésimo Flores Dewey, COO de Grupo PRODI y director de desarrollo de negocios de Mota-Engil, la historia del resurgimiento de los trenes en México todavía no ha terminado.

El directivo señaló que la industria aumentó su potencial durante los últimos dos sexenios debido al impulso de los nuevos proyectos de trenes de carga y pasajeros.

Cuando el gobierno federal lanzó las licitaciones para el Tren Maya, la cadena de suministros estaba rota y había pocos ingenieros civiles con experiencia. Sin embargo, Flores considera que la industria retomó experiencia durante los últimos ocho años.

“Uno de los efectos secundarios de este tren en el sureste es que ahora que el nuevo gobierno empuja una agenda ambiciosa en infraestructura ferroviaria, hay empresas más capacitadas para sostener los proyectos a largo plazo”, apuntó.

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Alstom amplía su capacidad en México

El impulso a los proyectos ferroviarios también ha llevado a Alstom a invertir nuevamente en su capacidad de producción en México.

Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México y el Norte de Latinoamérica, señaló que la empresa volvió a invertir en su planta de Ciudad Sahagún, cuya extensión es de 498,000 metros cuadrados.

“Hay que apostar y entender que el compromiso es desarrollar la industria en el país. El año pasado, Alstom destinó 9,000 millones de dólares en proveedores nacionales. Se necesitan facilidades y nuevos proyectos para que llegue el momento en que podamos hacer no solamente trenes hechos en México para el país, sino para el mundo”, añadió.

Los especialistas señalaron que los principales cuellos de botella para el crecimiento de la infraestructura ferroviaria son la falta de modernización de los puertos y las terminales.

Aun así, el sector considera que la industria ferroviaria se mantiene en el centro de la agenda del gobierno federal y que las empresas privadas están ampliando su capacidad.

“En el sector privado estamos haciendo inversiones para tener más capacidad, creando terminales intermodales y corredores competitivos que el camión para fortalecer nuestra capacidad de carga”, declaró Del Cueto.

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Infraestructura general infraestructura carretera Summit 2026

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