Hutchison Ports: 70,000 mdp de inversión logística y portuaria en México

El crecimiento del grupo en México es el reflejo de la transformación económica de un país que pasó de tener un mercado cerrado a convertirse en una potencia exportadora, con el catalizador del entonces Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), hoy convertido en el T-MEC.

Gigantes portuarios desde cero

Si esta historia comenzó con la requisa de Veracruz y la entrada de empresas privadas a la operación portuaria, es porque el modelo ha resultado exitoso. “Las exigencias del comercio marítimo en el mundo, con ese dinamismo que hemos observado en los últimos 30 años, nacen de ese movimiento extraordinario que te obliga a modernizar la infraestructura y a elevar la calidad de los servicios”, afirma Jaime Aguilar, director general de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP).

A finales de los 80, las importaciones de México eran casi exclusivamente de alimentos y las exportaciones dependían de una incipiente industria automotriz. Pero el TLCAN obligó a repensar los puertos. “Con total escepticismo, los mexicanos pensábamos que íbamos a perder en este juego de tres jugadores, porque éramos el país más débil”, dice Lecona. “A la larga, nos dimos cuenta de que México fue uno de los grandes ganadores”.

Pero había que resolver forzosamente un binomio: no hay comercio sin transporte y sin puertos eficientes. Fue como Hutchison Ports se adjudicó, mediante licitaciones, la operación de EIT, la terminal de contenedores de Ensenada, y TIMSA, una terminal de usos múltiples en Manzanillo, hacia finales de los 90.

Sin embargo, la gran apuesta fue el desarrollo de LCT, la primera terminal de contenedores de Lázaro Cárdenas, en 2003, cuando el puerto solo tenía pocas operaciones industriales con acero, principalmente, así como escasa conectividad carretera y pocas frecuencias de servicio ferroviario.

“Fue un reto tremendo. Nos costó mucho trabajo llevar carga, fue un año de no tener nada y después empezó a madurar enormemente”, comenta Lecona. “Es el proyecto del que me siento más orgulloso, porque era de mucho riesgo y el año pasado movimos 1.6 millones de TEU (contenedores de 20 pies, la medida estándar en el transporte marítimo)”. En 2025, el sistema nacional operó 9.53 millones de TEU, 1.6% más que en 2024, de acuerdo con la Secretaría de Marina.

La terminal de Lázaro Cárdenas, construida con inversión privada, no solo ayudó a desahogar Manzanillo, sino que detonó ecosistemas industriales en la región. Las estimaciones de la empresa apuntan que cada empleo que genera se multiplica hasta por ocho.

“Somos el operador portuario que más ha invertido en el país. Si sumamos desde que nacimos como ICAVE hasta hace tres años, son 45,000 millones de pesos”, detalla el directivo sobre la compañía, que supera los 6,000 colaboradores y mantiene una cuota anual de mercado que oscila entre el 30 y el 35% del movimiento de contenedores a nivel nacional.