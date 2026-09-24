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Geely reporta falla en el Emgrand: estos modelos deben ir a revisión y así pueden repararse gratis

Más de 6,000 propietarios deberán revisar si su unidad forma parte de una campaña que permanecerá abierta por tiempo indefinido.
jue 24 septiembre 2026 02:55 PM
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Geely Emgrand 2026 recorriendo las calles de la Ciudad de México. El automóvil debutó en el mercado mexicano en 2024 y actualmente la marca reporta fallas en unidades de los modelos 2024, 2025 y 2026.
Geely mantiene abierta la campaña de servicio por tiempo indefinido, por lo que los propietarios pueden consultar si su unidad está incluida y solicitar atención en un distribuidor autorizado. (Expansión|Gemini)

Geely emitió un llamado a revisión para propietarios del Emgrand por un problema detectado en algunas unidades, aviso que fue difundido mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tienes uno de estos autos, te decimos qué falla tiene, si tu unidad forma parte de la campaña y cómo arreglarlo gratis en un distribuidor autorizado.

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¿Cuál es la falla que encontraron Geely y Profeco en el Emgrand?

El llamado involucra unidades identificadas como Emgrand SS11-A1 que podrían presentar una ventilación insuficiente en el tapón del depósito de combustible.

Tras un uso prolongado del automóvil, esa condición puede generar vacío, es decir, presión negativa, tanto dentro del tanque como en los conductos por los que circula el combustible. Dicho de manera sencilla, el depósito puede comenzar a sufrir una diferencia de presión que no debería producirse en condiciones normales.

En los casos más extremos, esa presión podría deformar el tanque hasta provocar contacto con el émbolo de la bomba de combustible. Ahí aparece el principal riesgo señalado en el comunicado: la posibilidad de que se genere una fuga de combustible.

¿Qué modelos del Geely Emgrand están afectados?

Geely y Profeco contemplan 6,039 vehículos dentro de la campaña de revisión.

Los años de este modelo que deben pasar a revisar son:

- Emgrand 2024

- Emgrand 2025

- Emgrand 2026

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¿Cómo saber si tu Geely Emgrand debe ir a revisión?

Puedes confirmar si tu vehículo participa en la campaña desde el apartado de campañas de servicio de Geely México, disponible en:

www.geelymexico.com/campanas-de-servicio

Conviene hacer esta consulta si tienes un Emgrand 2024, 2025 o 2026, incluso si hasta ahora no has detectado alguna señal relacionada con el depósito o el sistema de combustible.

Para obtener información directamente con la automotriz, Geely también habilitó estos canales:

- Teléfono: 800 871 5555

- WhatsApp: 55 1862 4888

- Correo electrónico: contigo@geelymexico.com

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¿Cómo reparar gratis la falla del Geely Emgrand?

Si tu automóvil está incluido en el llamado, la reparación se realizará sin costo para el propietario por medio de los distribuidores autorizados.

El procedimiento puede resumirse así:

1. Verifica si tu unidad participa en la campaña mediante el sitio de campañas de servicio de Geely.

2. Si necesitas confirmar información adicional, comunícate con la automotriz por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

3. Lleva el vehículo a un distribuidor autorizado para que sea revisado dentro de la campaña.

4. Como parte de la corrección, Geely sustituirá el tapón de llenado de combustible, el tubo de ventilación y el canister.

5. Si durante la inspección se detecta deformación o fuga, también se cambiarán el ensamble del tanque de combustible, la bomba de combustible con sensor, el sello de la bomba y el clip.

Si tienes problemas para recibir la atención de la campaña, Profeco mantiene disponibles el 55 5568 8722 y 800 468 8722. También puedes contactar a la dependencia mediante las cuentas de X @AtencionProfeco y @Profeco, Facebook: ProfecoOficial, o los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad Autos chinos en México

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