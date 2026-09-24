¿Cómo reparar gratis la falla del Geely Emgrand?
Si tu automóvil está incluido en el llamado, la reparación se realizará sin costo para el propietario por medio de los distribuidores autorizados.
El procedimiento puede resumirse así:
1. Verifica si tu unidad participa en la campaña mediante el sitio de campañas de servicio de Geely.
2. Si necesitas confirmar información adicional, comunícate con la automotriz por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.
3. Lleva el vehículo a un distribuidor autorizado para que sea revisado dentro de la campaña.
4. Como parte de la corrección, Geely sustituirá el tapón de llenado de combustible, el tubo de ventilación y el canister.
5. Si durante la inspección se detecta deformación o fuga, también se cambiarán el ensamble del tanque de combustible, la bomba de combustible con sensor, el sello de la bomba y el clip.
Si tienes problemas para recibir la atención de la campaña, Profeco mantiene disponibles el 55 5568 8722 y 800 468 8722. También puedes contactar a la dependencia mediante las cuentas de X @AtencionProfeco y @Profeco, Facebook: ProfecoOficial, o los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.