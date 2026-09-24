¿Cuál es la falla que encontraron Geely y Profeco en el Emgrand?

El llamado involucra unidades identificadas como Emgrand SS11-A1 que podrían presentar una ventilación insuficiente en el tapón del depósito de combustible.

Tras un uso prolongado del automóvil, esa condición puede generar vacío, es decir, presión negativa, tanto dentro del tanque como en los conductos por los que circula el combustible. Dicho de manera sencilla, el depósito puede comenzar a sufrir una diferencia de presión que no debería producirse en condiciones normales.

En los casos más extremos, esa presión podría deformar el tanque hasta provocar contacto con el émbolo de la bomba de combustible. Ahí aparece el principal riesgo señalado en el comunicado: la posibilidad de que se genere una fuga de combustible.

¿Qué modelos del Geely Emgrand están afectados?

Geely y Profeco contemplan 6,039 vehículos dentro de la campaña de revisión.

Los años de este modelo que deben pasar a revisar son:

- Emgrand 2024

- Emgrand 2025

- Emgrand 2026



¿Cómo saber si tu Geely Emgrand debe ir a revisión?

Puedes confirmar si tu vehículo participa en la campaña desde el apartado de campañas de servicio de Geely México, disponible en:

www.geelymexico.com/campanas-de-servicio

Conviene hacer esta consulta si tienes un Emgrand 2024, 2025 o 2026, incluso si hasta ahora no has detectado alguna señal relacionada con el depósito o el sistema de combustible.

Para obtener información directamente con la automotriz, Geely también habilitó estos canales:

- Teléfono: 800 871 5555

- WhatsApp: 55 1862 4888

- Correo electrónico: contigo@geelymexico.com