¿Quiénes fueron Salinas y Rocha? La historia de la tienda que marcó a varias generaciones de mexicanos

¿Cuál fue el origen de Salinas & Rocha?

Benjamín Salinas Westrup, bisabuelo de Ricardo Salinas Pliego , y Joel Rocha, su cuñado, comenzaron con la decisión iniciar con una fábrica de muebles y cama de fierro, pero con un modelo arriesgado: pagos en abonos.

La premisa era simple: vender mucho con pagos pequeños, lo que se traducía en ganancias poco perceptibles. Al cliente se le daba un plazo para realizar los pagos por el producto y liquidarlo.

Como pasó en gran parte del país, la tienda regiomontana tuvo que pausar momentáneamente sus actividades por la Revolución Mexicana, pero en 1917, cuando terminó, se constituyó formalmente como una sociedad comercial.

El modelo de negocios continuó por varios años, ya bajo la dirección de Hugo Salinas Rocha, y para 1943 se abrió la primera tienda de Salinas & Rocha bajo el modelo departamental en Monterrey. Un par de años después, la empresa abrió una segunda tienda en la Ciudad de México.

El negocio seguía creciendo, pero Salinas Rocha todavía tenía la ambición de construir algo más, y fue entonces cuando llegó el rompimiento de la familia.

¿Qué pasó con Elektra y la separación de los Salinas y los Rocha?

En 1950, Hugo Salinas Rocha abrió un nuevo negocio: Elektra Mexicana, empresa que a la fecha se mantiene como una de las joyas de Grupo Salinas. La llegada de esta empresa hizo evidente el distanciamiento entre los Salinas y los Rocha.

Por esta razón, Hugo Salinas dejó Salinas & Rocha en 1961 para enfocarse completamente en Elektra. Aún después de renunciar se mantenía como accionista del anterior negocio.