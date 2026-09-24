¿Quiénes fueron Salinas y Rocha? La historia de la tienda que marcó a varias generaciones de mexicanos

En la actualidad, pensar en la tienda insignia de Grupo Salinas nos lleva a Elektra, pero antes de ella, existió el negocio que lo inició todo: Salinas & Rocha, que tiene su origen en 1906, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Esta tienda empezó por la visión de Benjamín Salinas Westrup y su cuñado, Joel Rocha, que iniciaron con un modelo de negocios poco convencional para la época.
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¿Cuál fue el origen de Salinas & Rocha?
Benjamín Salinas Westrup, bisabuelo de Ricardo Salinas Pliego, y Joel Rocha, su cuñado, comenzaron con la decisión iniciar con una fábrica de muebles y cama de fierro, pero con un modelo arriesgado: pagos en abonos.
La premisa era simple: vender mucho con pagos pequeños, lo que se traducía en ganancias poco perceptibles. Al cliente se le daba un plazo para realizar los pagos por el producto y liquidarlo.
Como pasó en gran parte del país, la tienda regiomontana tuvo que pausar momentáneamente sus actividades por la Revolución Mexicana, pero en 1917, cuando terminó, se constituyó formalmente como una sociedad comercial.
El modelo de negocios continuó por varios años, ya bajo la dirección de Hugo Salinas Rocha, y para 1943 se abrió la primera tienda de Salinas & Rocha bajo el modelo departamental en Monterrey. Un par de años después, la empresa abrió una segunda tienda en la Ciudad de México.
El negocio seguía creciendo, pero Salinas Rocha todavía tenía la ambición de construir algo más, y fue entonces cuando llegó el rompimiento de la familia.
¿Qué pasó con Elektra y la separación de los Salinas y los Rocha?
En 1950, Hugo Salinas Rocha abrió un nuevo negocio: Elektra Mexicana, empresa que a la fecha se mantiene como una de las joyas de Grupo Salinas. La llegada de esta empresa hizo evidente el distanciamiento entre los Salinas y los Rocha.
Por esta razón, Hugo Salinas dejó Salinas & Rocha en 1961 para enfocarse completamente en Elektra. Aún después de renunciar se mantenía como accionista del anterior negocio.
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Elektra Mexicana utilizó el mismo modelo de negocio que rindió frutos en Salinas & Rocha: tiendas departamentales con ventas a crédito, por lo que eran competidores directos entre sí.
Por más de 30 años, Salinas & Rocha estuvo alejada de la familia Salinas y se mantuvo en operación, pero todo cambió durante la década de los 90.
¿Cómo fue que Salinas & Rocha y Grupo Salinas se reencontraron?
Previo a 1995, Salinas & Rocha ya venía arrastrando decisiones corporativas equivocadas, pero el complicado inicio de año para la economía mexicana llegó a complicar el panorama de la empresa, cuya mayoría accionaría se encontraba bajo el control de acreedores como Serfín, Citibank, Santander y Bancomer. Los accionistas minoritarios concentraban un 5.7% de las acciones y la familia Rocha mantenía el 14.3%.
Los bancos tomaron control de la empresa, pero en 1997 y 1998, las turbulencias económicas de la época siguieron arrastrando a la empresa, por lo que los acreedores decidieron vender Salinas & Rocha.
En febero de 1998 se llevó a cabo la venta de las acciones de la empresa, en donde se vieron interesados Grupo Carso, de Carlos Slim, así como las firmas comerciales Hermanos Vázquez, Viana y Famsa, todas desaparecidas en la actualidad.
Al final, solo participaron formalmente Grupo Carso y Grupo Elektra, y al final del concurso, la empresa de Ricardo Salinas Pliego se llevó el 94.3% de las acciones de la empresa con una oferta de 77.7 millones de pesos, superando los 68 millones ofertados por Grupo Carso.
Fue así como la empresa que dio origen a uno de los grupos empresariales más importantes del país “volvió” con la familia que la vio nacer.
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¿Cuál es la actualidad de Salinas & Rocha?
Actualmente, son contadas las tiendas físicas de Salinas & Rocha. La cadena ahora forma parte del catálogo y ecosistema digital de Elektra.
Salinas & Rocha, la tienda que sentó las bases de lo que hoy es Grupo Salinas , se mantiene en la memoria de los mexicanos por implementar un modelo de compra que hoy es sumamente común, y hasta más cómodo, para los consumidores.