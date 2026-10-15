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Medio ambiente

HEINEKEN logra devolver más agua en Monterrey

HEINEKEN México alcanzó 107% de su meta de reabastecimiento de 1.83 millones de metros cúbicos de agua tras intervenir la cuenca de 1,779 hectáreas y plantar más de 2.4 millones de árboles.
jue 15 octubre 2026 05:55 AM
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Monterrey y uso de agua
HEINEKEN y el FAMM han intervenido 1,779 hectáreas del Río San Juan para favorecer la infiltración y regulación hídrica de una cuenca clave para la ciudad de Monterrey. (Héctor Vivas/Getty Images)

Después de una década de proyectos de restauración ecológica y conservación de suelos en Nuevo León, los esfuerzos dieron fruto y HEINEKEN México logró superar su meta de reabastecimiento de agua en la cuenca del Río San Juan, una de las principales fuentes de suministro de Monterrey.

La cervecera reportó un cumplimiento de 107%, al reabastecer 1,955,530 metros cúbicos de agua frente a una meta de 1,830,589 metros cúbicos.

De acuerdo con la compañía, este resultado convierte a Monterrey en la operación con el mayor volumen de agua reabastecida dentro de The HEINEKEN Company a nivel mundial. El objetivo de esta estrategia es devolver a la cuenca un volumen de agua equivalente al contenido en los productos elaborados por su Cervecería Monterrey, mediante acciones que contribuyen a recuperar la capacidad de los ecosistemas para captar y retener agua.

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Desde 2016, HEINEKEN México trabaja en colaboración con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) en la restauración de esta cuenca, que aporta cerca de 50% del agua que consumen más de 6 millones de habitantes de la región. Su red hídrica conecta el arroyo La Chueca con las presas La Boca y El Cuchillo, mientras que sus bosques desempeñan un papel fundamental en la regulación de escurrimientos, la infiltración del agua y la conservación de los suelos.

Aunque la empresa superó su objetivo de reabastecimiento, la presión sobre los recursos hídricos de Nuevo León mantiene vigente el desafío de conservar estos ecosistemas y garantizar su capacidad para sostener el suministro de agua a largo plazo.

Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México, destacó que la meta forma parte de la estrategia de sustentabilidad de la compañía, que establece tres líneas de trabajo para la gestión hídrica: reducir el consumo en sus operaciones, reutilizar el recurso y reabastecer las cuencas donde se encuentran sus plantas.

Al cierre de 2025, la empresa registraba un balance hídrico de 86% a nivel nacional, impulsado por la cuenca del Río Colorado, asociada a la cervecería de Tecate, que registraba 106% de cumplimiento de su meta; Lerma-Chapala, que comparten las plantas de Guadalajara y Toluca, alcanzaba 87%, mientras que el Río Conchos reportaba 9%. El resultado de San Juan, de 107%.

“Alcanzar la meta del balance hídrico en esta localidad refleja el arraigo y el respeto que la organización mantiene hacia la comunidad regiomontana y hacia el entorno natural del norte del país”, señaló De la Vega.

HEINEKEN México cuenta con siete cervecerías y de ellas, seis se encuentran en zonas de estrés hídrico, según la empresa. Por el momento, la compañía trabaja en cuatro cuencas prioritarias: Río San Juan, Río Colorado, Lerma-Chapala y Río Conchos, esta última vinculada a la planta de Meoqui, Chihuahua.

Además, la directiva señaló que la compañía prepara nuevas acciones de conservación para una planta recientemente identificada en una zona de estrés hídrico. El proyecto se encuentra en fase de planeación, que incluye la selección de sitios, estudios técnicos, identificación de especies nativas disponibles y acuerdos con propietarios antes de iniciar las intervenciones.

De manera paralela, la cervecera busca reducir la presión sobre las fuentes de abastecimiento mediante un uso más eficiente del agua en sus operaciones. Actualmente, reporta un consumo promedio de 2.26 litros de agua por litro de cerveza producida, cifra que disminuye a 2.23 litros en las plantas ubicadas en zonas de estrés hídrico. Destaca el caso de Meoqui, Chihuahua, donde el consumo se ha reducido a menos de 1.7 litros por litro de cerveza, gracias a mejoras en el tratamiento de aguas residuales y su reutilización en procesos auxiliares.

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¿Cómo logró HEINEKEN recuperar agua en Monterrey?

En la cuenca del Río San Juan, los trabajos incluyen restauración forestal, reforestación con especies nativas y obras para reducir la erosión y favorecer la retención de humedad. De acuerdo con HEINEKEN México, estas acciones han permitido intervenir 1,779 hectáreas y plantar 2,434,184 árboles, además de generar 190 empleos directos y 570 indirectos en las comunidades rurales de la región.

Rodrigo Crespo, director del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), asociación civil que reúne a empresas, autoridades, academia y sociedad civil para impulsar proyectos de seguridad hídrica, explica que buena parte de los esfuerzos se concentran en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, una zona que aporta más de 50% del agua que consume la ciudad. Por ello, la estrategia va más allá de plantar árboles: también contempla la conservación de bosques, la recuperación de suelos degradados y el mantenimiento de las áreas restauradas para preservar su capacidad de captar y retener agua.

“Los incendios forestales, las sequías, la erosión y los fenómenos climáticos extremos pueden afectar la supervivencia de las plantas y la capacidad de los ecosistemas para retener e infiltrar agua. Por ello, el seguimiento de las áreas intervenidas es parte del proceso: los proyectos requieren mantenimiento, evaluación de la supervivencia y reposición de ejemplares cuando las condiciones lo hacen necesario”, dijo Crespo.

El FAMM también trabaja con comunidades como el ejido Laguna de Sánchez, cuyos habitantes participan en el cuidado y mantenimiento de las zonas intervenidas. La colaboración busca que las acciones tengan continuidad y generen beneficios ambientales y económicos locales.

El reto para Monterrey será mantener estos avances en una cuenca sometida a presiones ambientales y a una demanda creciente de agua. La restauración forestal puede favorecer la infiltración, reducir la pérdida de suelo y mejorar la regulación hídrica, pero sus beneficios dependen de la conservación de los ecosistemas y del mantenimiento de las áreas recuperadas.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, destacó la importancia de la cuenca del Río San Juan y que la estrategia estatal de gestión ambiental se articula con el programa Bosques Ciudadanos, que contempla acciones de conservación de suelos y reforestación en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey para recuperar zonas afectadas por incendios y fortalecer la captación hídrica.

“La vegetación cumple un papel relevante frente al aumento de las temperaturas y la prevención de incendios, ya que mientras las máximas de verano han pasado de 35 a 45 grados centígrados, un árbol puede reducir entre 12 y 15 grados la temperatura en su entorno”, agregó Lozano.

Por su parte, Crespo reconoce que, aunque este tipo de proyectos no resuelve por sí solo los desafíos hídricos de la región, su continuidad en materia técnica, prevención de incendios y participación de las comunidades y empresas es necesaria para consolidar resultados como los alcanzados en San Juan, que representan una referencia para ampliar la estrategia hídrica.

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