L'Oréal Groupe México destaca el movimiento refill en la Semana de México por el Clima

En este sentido, Becerril destacó que hay consumidores cada vez más informados y conscientes de la huella que dejan los productos que eligen diariamente.

"El 84% de los consumidores muestra preocupación por el cambio climático y al menos hacen cinco acciones sustentables. Como empresa, nos enfocamos en impulsar la innovación en diseño para avanzar en la economía circular”, aseguró la ejecutiva.

Con este propósito, L'Oréal Groupe México ha establecido una asociación con Cambridge y ha destinado 100 millones de euros a un acelerador de innovación, para promover procesos y talentos mediante soluciones de menor impacto.

De esa manera, la compañía reafirma que la transición hacia un futuro sostenible igualmente requiere un cambio de mentalidad en las decisiones de compra.

Con estuche reutilizable y cápsula o bolsa de repuesto, el sistema recargable de L'Oréal Groupe México impulsa el Movimiento Refill. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

Liderazgo femenino como motor de resiliencia

En este espacio de diálogo multisectorial en México por el Clima, Becerril también participó en “El Liderazgo Femenino como Motor de Resiliencia” donde identificó las competencias que las mujeres han cultivado a lo largo de la historia.

Como muestra, mencionó la capacidad de tejer redes de apoyo, escuchar activamente y ejercer un liderazgo horizontal como habilidades que hacen a los equipos de trabajo productivos.

“Hacer que cada integrante de un equipo se sienta visto y valorado potencia el rendimiento y acelera la consecución de metas”, dijo la vocera durante su intervención.

Además, indicó que, si bien las mujeres tienen una presencia masiva en la fuerza laboral a nivel operativo, la representación continúa siendo escasa en los niveles más altos de dirección, en la toma de decisiones y en el ámbito público.

De esta forma, enfatizó que es necesario superar la “trampa” de buscar ser perfecto antes de presentar la candidatura para un rol directivo y que las organizaciones tienen que examinar cómo valoran el talento en cargos ejecutivos.