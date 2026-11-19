El concepto de lujo en un vehículo no se limita a sus acabados; también se refleja en la experiencia que ofrece a quienes viajan a bordo.
El espacio, la tecnología y el desempeño son elementos que cobran relevancia cuando se trata de recorrer largas distancias o compartir el camino con más pasajeros.
Bajo esta perspectiva, el BMW X7 xDrive40i 2027 reúne las características de un Sports Activity Vehicle (SAV) de gran formato, con tres filas de asientos, un habitáculo diseñado para priorizar el confort y un sistema de propulsión Mild Hybrid de seis cilindros en línea.
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Diseño, amplitud y tecnología a bordo
Con 5.18 metros de longitud, el BMW X7 proyecta una presencia distintiva. Su exterior incorpora parrilla iluminada BMW Iconic Glow, faros LED autoadaptables y rines de aleación ligera de 21 pulgadas.
En el interior, sus tres filas de asientos ofrecen espacio para los pasajeros y una cajuela con capacidad de hasta 2,120 litros al abatir la segunda y tercera filas de asientos. Las vestiduras de piel BMW Individual Merino, los asientos delanteros con calefacción y ajuste eléctrico, el techo panorámico y el aire acondicionado de cuatro zonas complementan el confort.
La tecnología también forma parte de la experiencia. BMW Live Cockpit Professional incluye un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil de 14.9 pulgadas.
El sistema operativo BMW 8.5, el asistente personal por voz, la preparación para Apple CarPlay y Android Auto, la carga inalámbrica y los servicios de My BMW App facilitan la conectividad. Además, incorpora un sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 464 watts.
Desempeño Mild Hybrid y tracción integral
El BMW X7 xDrive40i 2027 incorpora un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 2,998 cm³, que desarrolla 381 hp y 540 Nm de torque. Su tecnología Mild Hybrid se complementa con una transmisión deportiva Steptronic de ocho velocidades y tracción integral BMW xDrive.
Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5.8 segundos y lograr una velocidad máxima de 250 km/h. Su rendimiento combinado es de 12.8 km/l, mientras que sus emisiones de CO₂ alcanzan 183.8 g/km, conforme a la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023.
Asistencia y seguridad en cada recorrido
El equipamiento incorpora asistente de estacionamiento, cámara de visión trasera y asistente de reversa, que puede almacenar hasta 50 metros del recorrido para facilitar las maniobras. También cuenta con Hill Descent Control y un asistente de atención que puede recomendar pausas cuando detecta señales de cansancio.
El control dinámico de estabilidad y tracción, los frenos antibloqueo y las bolsas de aire complementan los sistemas de seguridad. Por su parte, la Dirección Integral Activa, la estabilización activa de balanceo y la suspensión Executive Drive Pro contribuyen al control y confort de marcha.
El BMW X7 xDrive40i 2027 reúne amplitud, tecnología y dinamismo en una propuesta que combina el espacio de un SAV de tres filas con el desempeño y confort característicos de BMW.