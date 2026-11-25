Diseño, amplitud y tecnología a bordo

Con 5.18 metros de longitud, el BMW X7 proyecta una presencia distintiva. Su exterior incorpora parrilla iluminada BMW Iconic Glow, faros LED autoadaptables y rines de aleación ligera de 21 pulgadas.

En el interior, sus tres filas de asientos ofrecen espacio para los pasajeros y una cajuela con capacidad de hasta 2,120 litros al abatir la segunda y tercera filas de asientos.

Las vestiduras de piel BMW Individual Merino, los asientos delanteros con calefacción y ajuste eléctrico, el techo panorámico y el aire acondicionado de cuatro zonas complementan el confort.

El habitáculo del BMW X7 ofrece espacio, materiales y equipamiento pensados para acompañar viajes largos. (Cortesía)

La tecnología también forma parte de la experiencia. BMW Live Cockpit Professional incluye un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil de 14.9 pulgadas.

El sistema operativo BMW 8.5, el asistente personal por voz, la preparación para Apple CarPlay y Android Auto, la carga inalámbrica y los servicios de My BMW App facilitan la conectividad. Además, incorpora un sistema de sonido Harman Kardon con 16 altavoces y 464 watts.

Desempeño Mild Hybrid y tracción integral

El BMW X7 xDrive40i 2027 incorpora un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 2,998 cm³, que desarrolla 381 hp y 540 Nm de torque.

Su tecnología Mild Hybrid se complementa con una transmisión deportiva Steptronic de ocho velocidades y tracción integral BMW xDrive.

Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5.8 segundos y lograr una velocidad máxima de 250 km/h. Su rendimiento combinado es de 12.8 km/l, mientras que sus emisiones de CO₂ alcanzan 183.8 g/km, conforme a la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023.

Asistencia y seguridad en cada recorrido

El equipamiento incorpora asistente de estacionamiento, cámara de visión trasera y asistente de reversa, que puede almacenar hasta 50 metros del recorrido para facilitar las maniobras.

También cuenta con Hill Descent Control y un asistente de atención que puede recomendar pausas cuando detecta señales de cansancio.

BMW Live Cockpit Professional integra dos pantallas digitales para consultar información y gestionar funciones del vehículo. (Cortesía)



El control dinámico de estabilidad y tracción, los frenos antibloqueo y las bolsas de aire complementan los sistemas de seguridad.

Por su parte, la Dirección Integral Activa, la estabilización activa de balanceo y la suspensión Executive Drive Pro contribuyen al control y confort de marcha.

El BMW X7 xDrive40i 2027 reúne amplitud, tecnología y dinamismo en una propuesta que combina el espacio de un SAV de tres filas con el desempeño y confort característicos de BMW.