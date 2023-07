¿Cómo empezar a ahorrar en dólares?

Establece un esquema de ahorro. Puedes empezar a guardar cierta cantidad de manera semanal o quincenal. Si respetas ese esquema, podrás alcanzar tu meta al finalizar el año o el periodo que hayas definido al inicio.

No guardes tus dólares en casa, busca una institución bancaria. Tener el dinero en casa no es conveniente porque se queda estancado y a veces es más difícil que puedas controlar el ahorro. No en todos los bancos puedes abrir una cuenta en dólares , así que elige el que te dé esta opción. El banco global XAPO BANK, por ejemplo, además de la cuenta en dólares, tiene otros beneficios como una cuenta de Bitcoin y una tarjeta de débito que te da acceso a tus ahorros.

Considera la seguridad de tus datos personales. Actualmente las instituciones financieras utilizan los datos biométricos y refuerzan la seguridad en las cuentas de los usuarios para brindar mayor certeza.

Considera la seguridad de tu dinero. Hoy en día la regulación financiera es más estricta, además de que en cada institución cuentan con varias medidas y herramientas digitales para proteger los recursos de sus clientes, así como cada operación bancaria que realizan.