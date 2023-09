Lo primero que debes considerar son tus necesidades y el dinero que tienes ahorrado. Contempla que si quieres comprar una vivienda debes tener al menos 10% del valor del inmueble, para contratar una hipoteca, y un adicional entre el 5% y 7% del valor de casa para gastos de escrituración.

Así que si quieres comprar una vivienda de un millón de pesos, por ejemplo, debes tener al menos 170,000 pesos para empezar los trámites de compra.

Por otro lado "rentar una casa o departamento le conviene a quienes quieran vivir cerca de su trabajo, por ejemplo a los nómadas digitales o parejas de recién casados", señala en entrevista Carlos de la Torre, CEO de la plataforma NOCNOK.

Para quienes no cuenten con el dinero suficiente para el enganche de una hipoteca, la opción más viable es la renta de vivienda. Y aquí puedes considerar la zona en la que quieres vivir y buscar la cercanía de servicios como el transporte público, supermercados o centros de esparcimiento.

Otro sector de la población a quienes les conviene la renta es para jóvenes que se van independizando y cuyo salario no es suficiente para pagar una hipoteca.

¿Cuánto cuesta una vivienda?

Las casas de interés social tienen un costo menor o igual a 630,000 pesos, de acuerdo con Gregorio Sánchez director corporativo de negocios del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

La vivienda tradicional oscila entre 630,000 pesos y 1.1 millones de pesos, mientras que la vivienda media tiene un costo de 1.1 millones de pesos y 2.3 millones de pesos.

La vivienda residencial supera los 2.3 millones de pesos.

Comprar una casa como inversión

Vivir de tus rentas puede ser el sueño de muchas personas. El riesgo es relativamente bajo y el rendimiento es alto, de acuerdo con Bernardo Silva, CEO de Yave.

“Pero las personas tienen que entender que el dinero no es líquido”, advierte el especialista. Silva destaca que en caso de emergencia, la venta de una vivienda no ayudará debido a que la venta de una propiedad suele ser un proceso lento y por la prisa, puedes venderlo en un precio que no corresponde con su valor.