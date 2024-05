¿Hasta qué edad puedo solicitar un crédito Infonavit?

Edad limite para solicitar un crédito

El Infonavit informa en su portal que los interesados en tramitar un crédito no deben pasar de los 65 años en el caso de los hombres y de 70 en el caso de las mujeres. Esto se debe a que "la suma de tu edad más el plazo de tu crédito no debe exceder de 70 años, y si eres mujer, no debe exceder de 75 años".

Documentos

Solicitud de inscripción de crédito Avalúo de la vivienda: Si la vivienda es de un particular: Solicítalo con este formato unidades de valuación

Si la vivienda es de una constructora: la constructora solicitará el avalúo. Acta de nacimiento original y copia. Identificación oficial (INE) o pasaporte vigentes, en original y copia. Copia del CURP. Copia de la cédula fiscal. Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) en copia, no mayor a 2 meses. Si la vivienda es de un particular, presenta copia del título de propiedad de la vivienda a adquirir. En caso de ser de una constructora, el título de propiedad se emitirá a tu nombre al concluir el proceso de titulación. Copia de la Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” a través de Mi Cuenta Infonavit. Carta de autorización de crédito de la entidad financiera.

¿Hasta cuánto puede prestarme el Infonavit en un crédito?

Los trabajadores pueden obtener hasta 2,716,334.54 pesos, el monto depende de su capacidad de pago.