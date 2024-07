En total, las Afores ya transfirieron al Fondo de Pensiones para el Bienestar 24,238 millones de pesos, provenientes de las cuentas inactivas de miles de mexicanos.

¿Qué es una cuenta inactiva de Afore?

Una cuenta Afore se considera inactiva cuando no ha habido movimientos por depósitos o retiros en los últimos tres años. Esto no incluye el cobro de comisiones por parte del banco, que no se considera un movimiento financiero.

Otra forma de definir una cuenta inactiva es cuando no se han recibido aportaciones patronales en los últimos 6 bimestres. Esto aplica a las cuentas de los cotizantes del IMSS de 70 años o más y los cotizantes del ISSSTE de 75 años o más.

¿Por qué se transfieren al Fondo de Pensiones?

El Fondo de Pensiones para el bienestar usará estos recursos, entre otras fuentes de financiamiento, para que los trabajadores alcancen el 100% de su salario como pensión, con un límite actual de hasta 16,777 pesos. Esto beneficia a los pensionados del régimen de cuentas individuales del Issste y del IMSS.

¿Se pueden reclamar mis recursos si ya fueron transferidos al fondo?

Sí, tú o las personas que designaste como beneficiarias pueden solicitar la devolución de los recursos, debido a que no pierden el derecho a reclamarlos; siempre es posible disponer de ellos, de acuerdo con el sitio oficial del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Las Afores, de hecho, entregarán un estado de cuenta en el que se verá reflejada la transferencia de los recursos y las personas trabajadoras podrán consultar su saldo actualizado en la aplicación AforeMóvil y en el portal AforeWeb.

¿En qué dependencia se tendrán que solicitar?

Directamente en la ventanilla única del IMSS, Issste o Infonavit. Las ventanillas de atención en dichos institutos comenzaron a operar el 16 de mayo de 2024, con la finalidad de brindar orientación a las personas trabajadoras. Aquí puedes consultar cuál es la ventanilla única más cercana a tu domicilio.

¿Es posible retirar el dinero de la cuenta Afore para que no pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Sí, siempre y cuando la persona trabajadora cumpla con los requisitos de Ley para retirarlos. Es posible hacerlo directamente en la Afore en la que se está registrada o registrado.

Si existen dudas sobre los requisitos de Ley o cualquier otra sobre cómo retirar esos fondos, es posible acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) https://www.gob.mx/profedet

¿Cómo saber si tengo una cuenta en alguna Afore?

Si necesitas saber si tienes una cuenta Afore a tu nombre o el de tu madre, padre o familiar, debes tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) o CURP y consultar si tienes una Afore en:

SARTEL 55 1328 5000

AforeWeb.com.mx

App AforeMóvil

Si no conoces el NSS ingresa a: https://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008