Si lo que empeñaste se daña, ¿tienes derecho a que te lo paguen al precio real?

Antes que nada, debes informarte sobre la casa de empeño que te conviene para dejar tus prendas. El avalúo entre las distintas casas de empeño en México varía entre 25% y 45% del valor real, aunque algunas manejan hasta un 85%, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Es decir, debes comparar entre varios establecimientos, pues algunos valuarán con un importe más bajo tus prendas y otros más arriba.

Las pertenencias deben ser tuyas

La casa de empeño no debe aceptar cosas robadas. Debes comprobar que eres el dueño de lo que quieres empeñar.

Información clara y visible: La casa de empeño debe mostrar de forma visible los documentos que la acreditan como negocio legal y los términos y condiciones de los préstamos.

Conoce los costos: Antes de aceptar el préstamo, debes saber cuánto te van a cobrar por él, incluyendo intereses y comisiones.

La Condusef, por su parte, aconseja preguntar por los costos adicionales de almacenaje, avalúo, seguro contra robo, etcétera, que en algunas ocasiones se cobra a los usuarios.

¿Qué debes saber durante el proceso de empeño?

Valor justo: El valor de lo que empeñas debe calcularse de manera correcta y transparente, a la vista tuya.

Información completa: La casa de empeño debe darte toda la información que necesitas sobre el préstamo, sin engaños ni confusiones.

Posibilidad de renovar: Si no puedes pagar el préstamo a tiempo, puedes pedir una prórroga .

. Tus cosas seguras: La casa de empeño no puede vender lo que empeñaste hasta que pase el plazo del préstamo y tú no lo hayas recuperado.

¿Qué puede pasar después del empeño?

Si algo sale mal: Si lo que empeñaste se pierde o se daña, tienes derecho a que te den el dinero o algo de igual valor.

Puedes cancelar: Si te arrepientes, puedes cancelar el préstamo en los primeros 5 días hábiles, pagando lo que debas.

Defiende tus derechos: Si crees que la casa de empeño no te está tratando bien, puedes presentar una queja ante la Profeco.

¿Qué hacer si ya no puedo pagar el préstamo?

En el caso de que ya no puedas pagar el préstamo o ya no quieras recuperar tu prenda, debes preguntar por la demasía a la que tienes derecho. Se trata de la cantidad que te puede dar la casa de empeño en caso de que no logres recuperar tu prenda empeñada. Pregunta a cuántos refrendos (renovaciones del contrato) tienes derecho y la extensión del plazo establecido en el contrato para recuperar tus pertenencias.

¿Cómo se calcula la demasía?

De acuerdo con la Profeco, así se calcula:

Precio de la prenda, menos la cantidad de dinero que te prestaron y menos los intereses y comisiones generadas. Por ejemplo, si tu reloj fue vendido en 3,500 pesos, a eso debes restar los 1,200 que te prestaron y 800 pesos de los intereses y comisiones generados. El resultado es una demasía de 1,500 pesos que la casa de empeño debe reponerte.