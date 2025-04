¿Por qué no me han depositado mi devolución del SAT?

Motivos comunes

Los motivos más comunes por los que la autoridad fiscal envía requerimientos para tener certeza a la hora de devolver saldos a favor son: diferencias entre los ingresos declarados con los que tiene registrados el SAT en su base de datos o diferencias en los ingresos manifestados por el retenedor con lo declarado, o la existencia de diferencias entre los ingresos o utilidades, explicó Camacho Botello.

Gari Flores destaca situaciones como, encontrar facturas por servicios médicos, pero que no son emitidas por un médico; “tú buscas el RFC del emisor y no es el de un médico”. También cuando se encuentran facturas emitidas por personas que no pueden comprobar su operaciones, mejor conocidas como empresas fachada o hay gastos deducibles que no van acuerdo con las necesidades de los contribuyentes o los familiares en línea recta, por ejemplo, la facturación de 15 anteojos en un año fiscal.

“Son el tipo de cosas que pueden alertar los sistemas y provocan que nuestro trámite ya no vaya al proceso automático”, agregó el administrador general de Recaudación del SAT.

