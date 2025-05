¿Tu franquicia quebró? Que no te cueste la calma o, incluso, la familia

Qué documentos necesitas para defender tu inversión en tribunales

Para proteger tu dinero necesitas conservar todo: facturas de adecuaciones, mobiliario, equipo, pago de cuotas, regalías y, sobre todo, la circular de oferta de franquicia.

En México no es fácil ganar estos juicios. "Si no tienes pruebas claras, el juez no puede hacer nada. La mayoría de las veces, el contrato libera al franquiciante de responsabilidad si el negocio no resulta rentable", aclaró Jalife.

Además de la circular de oferta, Jorge Valencia, presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia y CEO de Grupo Interfranquicias Latam, destacó el artículo 65 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que permite demandar nulidad del contrato y daños si la información proporcionada fue falsa. Esto debe hacerse dentro del primer año de la firma.

¿Puedes abrir otro negocio con lo que quedó de la franquicia?

Si tu franquicia cerró, no puedes usar el mismo mobiliario ni personal para abrir un negocio parecido. "Casi todos los contratos incluyen cláusulas de no competencia, donde te prohíben abrir algo similar en cierto plazo y zona, o te imponen una multa millonaria", advirtió Valencia.

Aunque algunas cláusulas se han suavizado por resoluciones judiciales, el riesgo sigue vigente. "Incluso si pones el negocio a nombre de un familiar, ya hay jurisprudencia que permite demostrar que eres tú el operador real", explicó.

También se ha identificado que muchos franquiciatarios intentan cambiar detalles mínimos del modelo sin saber que eso también puede ser causa de sanciones. "Tú no puedes cambiar el bolillo de las tortas, aunque creas que se venderá más. El negocio ya tiene estándares definidos por el franquiciante", dijo Valencia.