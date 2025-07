Tipos de TAG en México

El sistema de telepeaje funciona de manera similar entre los diferentes TAG, que se basa en tecnología de comunicación remota, la cual permite la transferencia automática del pago sin que el vehículo tenga que detenerse por completo, asegurando una velocidad constante del flujo vehicular.

Para usar este método de pago sin efectivo por las carreteras que administra Capufe, se pueden usar distintos tipos de TAG y aquí te decimos cuáles son:

-TAG Pase

-TAG IAVE

-TAG Televía

¿Por qué se bloquea o inactiva un TAG?

Hay varias razones por las que tu TAG se puede bloquear. Estos son los motivos, según cada marca.

TAG Pase

TAG PASE, que de acuerdo a su página oficial, se usa en los 13 corredores carreteros más importantes del país. Para cotejar las tarifas autorizadas este 2025, da click en este enlace .

“Colaboramos con 23 operadores en 65 concesiones carreteras, lo que representa más de 360 plazas de cobro con más de 2,500 carriles a nivel nacional”, explica.

Al usar este sistema de pago, los usuarios pueden tener problemas en las casetas porque se marca como tarjeta inválida, lo que significa que tu servicio se encuentra suspendido o en algunos casos aislado, en ocasiones esta advertencia suele aparecer porque hay fallas en los carriles y no es necesario cambiar el TAG.

Si no marca nada el display en la caseta, existe la posibilidad de que el TAG ya no cuente una lectura aceptable, por lo que se requiere un pegado especial (calcomanía) dependiendo del vehículo. El TAG (calcomanía) no fue adherido desde la compra, por lo que su vida útil llegó a su fin.

Los bloqueos se derivan por algunos de los siguientes problemas:

No tener saldo suficiente para pagar la caseta.

Si se acumularon dos o más boletas sin pago, el sistema lo bloquea.

Si el usuario reporta el robo o extravío del TAG, este será bloqueado para evitar un uso no autorizado.



“En algunos casos, problemas con la cuenta del usuario, como contraseñas olvidadas o información desactualizada, pueden llevar al bloqueo del TAG”, detalla Pase.

En caso de presentar problemas, TAG PASE habilitó el Centro de Atención y Ventas (CAVI) en donde se puede llamar a los siguientes teléfonos: en la Ciudad de México al 55 5950 1440 o al Interior de la República 800 900 7273 o al correo hola@pase.com.mx.

TAG IAVE

Los bloqueos en el TAG IAVE se deriva de diferentes problemas como saldo insuficiente; en este caso, se recomienda verificar el saldo en la app o el sitio web. También hay errores en la recarga de saldo, mala colocación en el vehículo, problemas técnicos en las casetas, o incluso que el esté dañado o vencido.

Capufe detalla que en caso de tener problemas con este TAG o extraviarlo, se debe de comunicar al centro de Atención Telefónica al: 777-329-21-19 y 800-710-42-83, en un horario de atención de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

TAG Televía

La página oficial explica que el bloqueo del TAG ocurre por varias razones , incluyendo la pérdida, robo o mal funcionamiento del dispositivo.

"También puede ser bloqueado por la empresa TeleVía si hay problemas con la cuenta asociada o si se detecta un uso fraudulento. Para desbloquearlo, generalmente se requiere contactar a TeleVía y seguir sus instrucciones, que pueden incluir la verificación de la identidad del usuario y la resolución de cualquier problema pendiente", explica.

En caso de tener alguna duda con el funcionamiento, se pone a disposición el siguiente número telefónico: 55-52-65-88-55

Por qué mi TAG dice inactivo y tiene saldo

Este problema se presenta regularmente cuando se detecta un uso inadecuado o que en el último registro se pudo identificar el paso por una caseta con un vehículo de una clase diferente (peso y dimensiones mayores) a la que normalmente se asocia con el TAG.

En el caso de PASE recomienda aclarar el movimiento a través de su página oficial o en la app y recuerda que no se puede usar la calcomanía con un saldo menor a 30 pesos. En condiciones normales, el estatus del Tag se actualizará en las siguientes dos horas después de realizada la solicitud

También recomienda que al cruzar por el carril, el automovilista debe mantener una distancia adecuada con otros vehículos para evitar interferencias en la lectura de su TAG.