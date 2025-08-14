Caja Popular Mexicana se alía con Infonavit y lanzan crédito para vivienda, así funciona

"El crédito hipotecario representa un 5.12% de la cartera total de crédito de la Caja con 1,888 millones de pesos", dijo el director general de Caja Popular Mexicana, Ricardo López.

La tasa de interés de este crédito va desde un 9.6% para financiamiento del 70% del valor de la vivienda, de 9.72% para el financiamiento de entre 70 y 80% del valor del inmueble y de 10.08% para financiamiento de hasta el 90% de la propiedad. Caja Popular no cobrará comisión por apertura.

Los montos de financiamiento van desde las 10,000 UDIS (alrededor de 84,000 pesos) hasta 3 millones de UDIS (aproximadamente 25.3 millones de pesos).

Los créditos estarán disponibles, en una primera etapa, en Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán, Campeche, y Quintana Roo.

Se espera que a finales del año, el producto esté disponible para el resto del país.

El directivo señaló que el año pasado un 30% de los usuarios de Caja Popular Mexicana que obtuvieron un crédito hipotecario, pudo recibirlo bajo el esquema Cofinavit por tratarse de personas con un empleo formal y registrado ante el IMSS.

"De los 3.7 millones de socios que tenemos, el 45% son socios que tienen una relación laboral y que podrían estar bajo las condiciones para solicitar este crédito", dijo López.

Caja Popular Mexicana tiene una cartera de crédito de 58,779 millones de pesos y la captación de recursos por 95,562 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al primer trimestre.

Ricardo López adelantó que la captación hasta mayo registró niveles récord ante la confianza de los usuarios y la digitalización de los más jóvenes.

Hasta el cierre de marzo pasado, Caja Popular Mexicana contaba con 3.7 millones de socios y activos por 114,228 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la CNBV.