Si tengo seguro del IMSS, ¿puedo asegurar a mis padres o a qué familiares puedo beneficiar?

Si trabajas y estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las mayores ventajas es que no solo tú tienes derecho a atención médica, sino que también puedes extender esa cobertura a tus familiares directos.

Esto significa que tu pareja, hijos e incluso tus padres pueden recibir consultas, medicinas, hospitalización y otros servicios de salud sin costo adicional, siempre que los registres como beneficiarios.

Incluirlos en tu seguro es más que un trámite administrativo: se trata de una forma de garantizar que las personas más cercanas a ti tengan protección ante emergencias, enfermedades o accidentes, evitando gastos inesperados que podrían afectar la economía de toda la familia.

A continuación, te explicamos quiénes pueden ser tus beneficiarios, qué documentos necesitas y cuáles son los pasos para dar de alta a tus familiares, ya sea en línea o directamente en tu clínica.