Si tengo seguro del IMSS, ¿puedo asegurar a mis padres o a qué familiares puedo beneficiar?

Si trabajas y estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las mayores ventajas es que no solo tú tienes derecho a atención médica, sino que también puedes extender esa cobertura a tus familiares directos.
Esto significa que tu pareja, hijos e incluso tus padres pueden recibir consultas, medicinas, hospitalización y otros servicios de salud sin costo adicional, siempre que los registres como beneficiarios.
Incluirlos en tu seguro es más que un trámite administrativo: se trata de una forma de garantizar que las personas más cercanas a ti tengan protección ante emergencias, enfermedades o accidentes, evitando gastos inesperados que podrían afectar la economía de toda la familia.
A continuación, te explicamos quiénes pueden ser tus beneficiarios, qué documentos necesitas y cuáles son los pasos para dar de alta a tus familiares, ya sea en línea o directamente en tu clínica.
¿Quiénes pueden ser tus beneficiarios?
El IMSS reconoce como beneficiarios directos a estas personas:
-Esposo o esposa
-Pareja en concubinato (con 5 años de convivencia comprobada o con hijos en común)
-Hijos
-Padres
¿Tiene costo el trámite?
Si trabajas y ya estás afiliado al IMSS, el registro de tus familiares es un derecho gratuito.
Si no estás trabajando o no tienes seguridad social activa, puedes contratar el Seguro de Salud para la Familia. En este caso, sí se paga una cuota anual por cada integrante, de acuerdo con su edad.
Documento que acredite 5 años de convivencia o acta de nacimiento de hijos en común.
Identificación oficial.
1 foto infantil.
-Para tus hijos:
Acta de nacimiento.
Para mayores de 16: comprobante de estudios o dictamen de incapacidad.
Para mayores de edad: identificación oficial.
1 foto infantil.
Extender tu cobertura del IMSS a tus padres, pareja e hijos es un trámite sencillo y gratuito para los trabajadores asegurados. Hacerlo no solo garantiza acceso a consultas médicas, medicinas y hospitalización, también representa una red de seguridad para toda la familia en caso de enfermedad o emergencia.