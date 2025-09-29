¿Qué es la Opinión de Cumplimiento del IMSS y qué cambios tendrá el 1 de octubre?

IMSS cambia el trámite del 32D

El Instituto anunció que a partir del 1 de octubre de 2025, la Opinión de Cumplimiento solo se podrá tramitar a través del Buzón IMSS. Anteriormente también podía obtenerse desde el Escritorio Virtual.

El Buzón IMSS es un sistema de comunicación en el cual los particulares reciben notificaciones de actos, requerimientos o resoluciones administrativas; así como el medio para presentar solicitudes, promociones o dar cumplimiento a sus obligaciones ante el Instituto.

¿Qué es la Opinión de Cumplimiento del IMSS?

Se trata de un documento emitido por el IMSS que permite verificar al momento si un patrón o empresa están al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Los sujertos obligados a obtenerla son los entes de carácter público, como los tres órdenes de gobierno y los poderes federales, los órganos autónomos, fideicomisos y fondos, partidos políticos, o cualquier persona física, moral o sindicato.

Por disposición legal, estas figuras están obligadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones antes de autorizar o realizar algún trámite.

El IMSS establece que es requerida cuando se pretenda realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con total o parcial a fondos federales, siempre que el monto de contrataciones exceda los 300,000 pesos, sin incluir el IVA.

También cuando se quiera otorgar subsidios o estímulos, excepto cuando el monto no supere los 30,000 pesos.

Por último, el caso donde también es requería es cuando se quiera realizar alguna operación comercial o de servicios.

💻📩 En tu #BuzónIMSS puedes consultar tu Opinión de Cumplimiento en distintas modalidades:



✅ 32D Autorización de Terceros

✅ 32D Consulta de Terceros Autorizados

✅ 32D Autorización de Opinión Pública

✅ 32D Consultar Mi Opinión



ℹ️ Ingresa a 👉 https://t.co/La6GXRZQsA pic.twitter.com/L2K3qGwHNY — IMSS  (@Tu_IMSS) September 29, 2025

Sentidos de la Opinión del cumplimiento

El IMSS tiene tres maneras de calificar el cumplimiento de las personas físicas o morales:

Positiva - El particular inscrito ante el IMSS está al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Negativa - Cuando el particular no ha cumplido con sus obligaciones en la materia, que pueden ser créditos fiscales, multas impuestos por la Ley del Seguro Social, inscripciones improcedentes, etc.

Sin opinión - Cuando no se localizan en los controles del IMSS la información suficiente para realizar una determinación del cumplimiento. Esto puede suceder cuando el particular no está registrado ante el IMSS como patrón, o los registros patronales están dados de baja, o cuando el particular no cuente con trabajadores activos.

¿Cómo obtener la Opinión de Cumplimiento en el Buzón IMSS?

Para la consulta y generación de la Opinión de Cumplimiento o 32 B de manera digital, se requiere seguir de los siguientes pasos:

1. Acceder al Buzón IMSS desde https://www.imss.gob.mx/buzonimss usando la e.firma vigente expedida por el SAT, el RFC a 12 o 13 posiciones según corresponda, el certificado, llave privada y contraseña correspondientes. Con esta información, se debe dar clic en ‘Validar’.

2. Una vez en el sitio de Buzón IMSS, localiza la opción de ‘Cobranza’, en el menú de parte superior de la pantalla.

3. El sitio desplegará un submenú en el que estará la opción 32D Consultar Mi Opinión. Deberás dar clic en ella.

4. Posteriormente, da clic en el ícono de descarga en ‘Consultar Mi Opinión del Cumplimiento’, con la calificación de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, la cual estará disponible en formado PDF.

5. Descarga el documento y verifica el estado de la opinión.

En caso de tener problemas con su trámite por este medio, podrán contactar a la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS al número 800 623 2323, opción 5, luego opción 5, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

También podrán solicitar apoyo en “Aclaraciones u Orientaciones" en el menú de “Promociones Electrónicas”, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.