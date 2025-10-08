Ahorrar dinero en el Banco Bienestar te da rendimientos desde 50 pesos y así funciona

¿Cómo abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar?

Esta cuenta es una opción para que personas físicas y morales mayores de 18 años puedan guardar dinero de forma segura, con disponibilidad diaria en ventanilla y la posibilidad de generar rendimientos desde montos muy bajos.

Se trata de una cuenta de depósito bancario a la vista en moneda nacional, que busca impulsar la cultura del ahorro, ayudar a enfrentar imprevistos y facilitar la administración de gastos.

Monto mínimo y rendimientos

Abrirla es sencillo: el monto mínimo de apertura es de 50 pesos, el mismo que se requiere como saldo promedio mensual para generar rendimientos.

Estos intereses se calculan conforme a las tasas publicadas en el apartado oficial de “Tasas mensual de los productos del Banco”, las cuales se actualizan cada mes y pueden ser consultados en este enlace . Los plazos de ahorro y rendimiento están a 30, 60, 90, 180 y 360 días.

Ventajas de la Cuentahorro

Entre sus beneficios, destaca que el dinero está disponible de manera inmediata en cualquiera de las 3,149 sucursales del banco en todo el país.

Además, permite generar historial de ahorro, lo que puede convertir al cliente en candidato para obtener créditos a futuro.

Requisitos para abrir la cuenta

Personas físicas: deben presentar identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar o cédula profesional), comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP y, en caso de estar bajo régimen fiscal empresarial, cédula de identificación fiscal y firma electrónica.

Personas morales: necesitan la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público, cédula fiscal y firma electrónica, comprobante de domicilio, poder notarial de los representantes legales y sus identificaciones oficiales.

Con este esquema, el Banco del Bienestar busca acercar los servicios financieros a más mexicanos, especialmente a quienes no tienen acceso a la banca tradicional.

El monto mínimo de apertura y saldo promedio mensual es de 50 pesos para generar rendimientos. (Banco del Bienestar)

La tarjeta de débito del Banco del Bienestar

Al abrir una cuenta de ahorro, los clientes reciben una tarjeta de débito que funciona como herramienta clave para administrar su dinero. En el momento de recibirla, es indispensable firmarla y memorizar el NIP asignado, sin compartirlo con nadie.

Por seguridad, se recomienda llevar la tarjeta solo cuando se vaya a usar y, al realizar pagos, verificar que se pase una sola vez por la terminal electrónica. En caso de error, el usuario debe exigir la nota de cancelación correspondiente.

Además, el banco invita a descargar la aplicación Banco del Bienestar Móvil, donde es posible consultar saldos, revisar movimientos y llevar un mejor control de los recursos de manera práctica y segura.