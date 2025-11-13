El primer paso no es pagar, es aceptar que hay un problema

(Expansión|Gemini)

“Primero aceptar que tienes deudas, porque luego muchas veces es como el no querer aceptar, nos da pena, nos sentimos mal”, dice Adolfo Ruiz, director de asuntos internos de Grupo Financiero BX+. Ese reconocimiento no es un trámite emocional, sino que es el punto que permite construir una lista real de acreedores, montos y fechas. Sin esa base, cualquier pago es aleatorio, no estratégico.

Con el inventario listo, viene el choque con la realidad: el dinero que entra contra el que sale. Librarte de las deudas no empieza con pagar en abonos, sino descubriendo qué parte del ingreso queda libre después de cubrir lo no negociable del mes. El pago de deuda nunca compite con lo elemental. Sale del excedente, no del deseo.

Armando el presupuesto aparece otro punto: pagar por pagar no resuelve, es decir si solo se cubre el mínimo de las tarjetas, ese monto no toca capital, solo paga los intereses del periodo, por eso el saldo no baja. Ese es el tipo de decisiones que alargan la deuda sin dar avance real.

Cuando la deuda es bancaria, el silencio sale caro

Ignorar al banco no pausa la deuda, acelera el interés. Atenderlo abre rutas que no existen en el terreno del silencio. Las instituciones pueden congelar saldos, reestructurar pagos o formalizar planes que detienen el crecimiento descontrolado de intereses.

“Debo, no niego, pago, no tengo. Es mejor que se pueda hablar, porque si no se van a seguir generando los intereses y se van a volver impagables”, apunta Adolfo Ruiz. No es una frase conciliadora, es un diagnóstico: el tiempo sin acuerdo es tiempo que capitaliza el interés.

Llegar a la institución modifica el tratamiento. El cliente que avisa su situación habilita mecanismos que desaparecen cuando no hay contacto. En ese terreno también hay condiciones: si entras a plan de pagos, la tarjeta deja de ser herramienta activa.

Unificar deudas solo si hay menor tasa de interés

(Expansión|Gemini)

Consolidar deudas solo sirve cuando el costo total baja. Si la tasa no baja o el nuevo crédito no cubre el 100% del adeudo, el problema solo cambia de banco o institución.

“¿Cuál es el truco? Que la tasa baje. Si te ofrece esta alternativa una tasa más baja, entonces conviene, pero hay que considerar que debemos alcanzar a cubrir todo el monto de la deuda para no dejar una deuda establecida”, explica el directivo de Grupo Financiero BX+.

Los ejemplos que da sobre cuándo sí conviene consolidar deudas no están en los números sino en las condiciones: si tienes muchas tarjetas dispersas, agruparlas solo sirve cuando se sustituyen por una deuda única con menor tasa y sin dejar saldos fuera. El beneficio es doble: menor costo y un solo compromiso en calendario.

Si la consolidación no alcanza, aparecen dos mecanismos puente: crédito personal o crédito de nómina. Ambos son herramientas de reacomodo, no dinero nuevo para gasto. Funcionan cuando sustituyen deuda cara por deuda más barata, no cuando la incrementan.

Las prioridades de pago tampoco responden a sensación de avance, sino a costo real: Ruiz insiste en atacar primero lo que más genera intereses, no lo que “se siente” más chico.

Quita, buró y cobranza: consecuencias que no se negocian

“La quita es lo peor que puedes hacer, se considera prácticamente como defraudar al sistema”, dice Adolfo Ruiz. No es una valoración moral: es una categoría financiera con efectos concretos.

La quita no llega en la etapa de negociación con el banco, llega cuando la cartera ya fue vendida a un despacho. Ese momento marca un punto de no retorno en el expediente crediticio. De acuerdo con el Buró de Crédito, ese registro se muestra bajo la “clave 97”, señalada en color rojo dentro del Reporte de Crédito Especial, lo que indica que el compromiso original no se liquidó en su totalidad y los otorgantes lo interpretan como evidencia de incumplimiento.

En deudas no bancarias el escenario se endurece. Quien debe a tiendas departamentales u otras emisoras fuera de banca múltiple entra a un terreno diferente de cobranza, más agresivo, con reglas distintas y, en algunos casos, con riesgo de procesos de embargo. No es el mismo carril ni la misma negociación.