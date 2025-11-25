Publicidad

Finanzas Personales

Lo que subirá de precio en 2026: impuestos nuevos, ajustes y quién pagará más

El Paquete Económico 2026 incluye incrementos en IEPS, nuevas tasas para videojuegos violentos, apuestas en línea y cambios en retenciones para plataformas digitales.
mar 25 noviembre 2025 02:22 PM
El inicio de 2026 traerá un aumento de precios derivado de cambios fiscales que entrarán en vigor con el Paquete Económico 2026. Las medidas incluyen ajustes en impuestos especiales, nuevas tasas aplicables a servicios regulados y actualizaciones en retenciones y cuotas administrativas, lo que modificará el costo final de bienes y servicios a lo largo del año.

Quién pagará más dependerá del tipo de consumo, la actividad que se realice y el régimen fiscal aplicable. Para algunas personas el incremento será visible en gastos cotidianos, mientras que en otros casos aparecerá en servicios digitales, operaciones financieras o trámites sujetos a derechos específicos.

Refrescos, sueros y bebidas soborizadas subirán de precio

Las bebidas saborizadas tendrán una cuota actualizada de 3.0818 pesos por litro, lo que afectará refrescos, jugos industrializados y presentaciones con azúcar añadida.

Si fumas o consumes nicotina, el precio también aumentará

Los productos labrados pasarán de una tasa del 160% al 200%, mientras que los productos hechos a mano tendrán una tasa del 32%.

Además, los productos con nicotina se incorporarán a un esquema con ruta gradual hasta 2030, con transición entre 2026 y 2029, aunque sin cuota inicial definida.

Los videojuegos violentos se encarecen en 2026

Los videojuegos con contenido violento tendrán un impuesto del 8%.

Las plataformas y casas de apuestas digitales aumentarán su carga fiscal del 30% al 50% sobre el monto apostado o percibido.

Vendes, recibes pagos o generas ingresos en plataformas digitales: así aplicarán las retenciones

Las plataformas digitales deberán retener impuestos dependiendo del tipo de usuario y si cuenta o no con RFC. La retención no es la misma para quien vende como persona física, para empresas con RFC o para operaciones sin registro fiscal.

Para personas físicas, la retención será del 2.5% sobre los ingresos obtenidos. Esta tasa se alinea al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

En personas morales con RFC, la retención será del 4.0%. Esta tasa aplica para empresas registradas formalmente ante el SAT que operen a través de aplicaciones o plataformas.

Cuando las operaciones se realicen sin RFC —incluyendo casos de empresas o usuarios extranjeros— la retención será del 20%. Esta tasa es la más alta del esquema y se aplicará cuando no exista identificación fiscal en territorio nacional.

Además del ISR, las plataformas deberán retener IVA según el tipo de registro:

-8%, cuando el usuario tenga RFC.

-16%, cuando la operación sea con usuarios sin RFC o desde el extranjero.

Finalmente, el paquete fiscal también establece una tasa de retención provisional por intereses del 0.90%, aplicada directamente sobre el capital.

Si tienes adeudos con el SAT: regularizarlos costará más

Los recargos quedarán así:

- Saldos insolutos: 1.38% mensual.

- Pago a plazos hasta 12 meses: 1.42% mensual.

- De 12 a 24 meses: 1.63% mensual.

- Más de 24 meses: 1.97% mensual.

Hasta los trámites migratorios, visitas a museos y zonas arqueológicas se ven afectadas

Aunque sin cifras finales, el paquete señala aumentos en lo siguiente:

- Derechos migratorios para visitantes sin permiso laboral, residencia temporal o permanente.

- Costos de acceso a sitios y recintos administrados por el INAH y el INBAL.

Si eres banca o entidad financiera: cambia la deducción al IPAB

Las cuotas pagadas al IPAB no serán deducibles en tres cuartas partes.

Qué implica todo esto para 2026

Las modificaciones no operarán al mismo tiempo. Algunas tendrán efecto inmediato y otras dependerán de lineamientos finales, calendarios fiscales y publicaciones oficiales necesarias para su aplicación durante 2026.

