¿El SAT tendrá vacaciones en diciembre en 2025? Estos son los trámites disponibles para hacerlos en línea

¿El SAT tendrá vacaciones en diciembre?

Actualmente, el SAT no ha informado sobre un periodo de vacaciones para sus 164 oficinas distribuidas en el territorio nacional. De acuerdo con los calendarios disponibles en el sitio web, tanto en la versión actualizada como una previa, no señalan plazos de días inhábiles.

Durante el transcurso del mes, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá realizar el anuncio en el Diario Oficial de la Federación y/o en sus redes oficiales de comunicación.

No obstante, de manera oficial, los servidores públicos del SAT podrán descansar el jueves 25 de diciembre, debido a que está marcado como día de descanso oficial por la Ley Federal del Trabajo. En caso de laborar, tendrán que recibir una remuneración triple.

La atención de las oficinas del SAT es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas, y los viernes de 8:30 a 15:00 horas. Puedes buscar la oficina más cercana a tu domicilio consultando en el Directorio Nacional, disponible en el siguiente enlace: https://www.sat.gob.mx/portal/public/directorio

Selecciona el estado o entidad federativa que corresponda y localiza una de las opciones disponibles.

Mientras tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), un órgano que se encarga de resolver controversias fiscales y administrativas con el sector público, sí tendrá vacaciones durante este mes: del lunes 15 al miércoles 31 de diciembre, así como el jueves 1 y viernes 2 de enero de 2026.

El TFJA no forma parte del SAT, ya que es otra institución y no deben confundir sus funciones ni plazos.

Trámites en línea

Actualmente, hay varios trámites disponibles para realizar en línea desde el portal web de la entidad así como otras herramientas que tiene a disposición como SAT Móvil, la aplicación disponible para dispositivos Android e iOS de forma gratuita que dispone de los siguientes servicios:

Consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

Obtener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Presentar declaraciones provisionales o definitivas y declaración anual para personas físicas.

Consultar, descargar y guardar los acuses de las declaraciones anuales presentadas.

Consultar los mensajes de interés de Buzón Tributario.

Habilitar las notificaciones para saber si te llega un mensaje de interés en Buzón Tributario.

Generar o actualizar la Contraseña.

Consultar los datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen fiscal, obligaciones y actividades económicas.

Disponer de información sobre el certificado de tu e.firma vigente o más reciente e históricos y Certificados de Sello Digital activos.

Descargar otras aplicaciones móviles del SAT como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso.

Consultar otros servicios como citas, generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificador de códigos para conocer la autenticidad de un documento emitido por el SAT, recibir alertas con el número de actualizaciones a tu información, entre otros.

App Store para dispositivos iOS: https://apps.apple.com/mx/app/sat-m%C3%B3vil/id1558245095

Google Play Store para dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.sat&hl=es_MX&gl=US

Se requiere de RFC y Contraseña para tener el acceso al espacio personalizado.

Utiliza la aplicación SAT Móvil para consultar las fechas importantes para el cumplimiento oportuno de tus obligaciones fiscales.



Disponible en:



App Store: https://t.co/SK1Yw6LCtx…



Google Play: https://t.co/U2XNlpaU2x…... pic.twitter.com/LidFVHeL34 — SATMX (@SATMX) November 24, 2025

Por otra parte, también cuenta con SAT ID , que permite:

Generar contraseña del SAT

Renovar e.Firma

Tramitar la Constancia de Situación Fiscal con CIF

Consultar el estado de un trámite

En caso de requerir atención a distancia, está la opción de Oficina Virtual , en la cual un asesor podrá apoyar con los trámites a través de videollamada. También requiere agendar cita, como si fuera un acto presencial.