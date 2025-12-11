GBM lanza “Mi retiro”, el Plan Personal de Retiro digital para una generación que casi no ahorra

Además la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima una tasa de reemplazo promedio de 55.5%, por debajo del rango recomendado de 70–85% para mantener el nivel de vida al jubilarse.

Si bien las Afores han mejorado, son insuficientes, explicó Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM en la presentación del plan personal "Mi retiro".

La buena noticia es que los más jóvenes, la llamada generación Z, está más habitada que otras a la inversión desde edad temprana. Pero advierte que la clave es que los jóvenes que ya invierten den el siguiente paso al destinar una parte de su portafolio específicamente al retiro, aprovechando el tiempo a su favor y el interés compuesto.

"Alguien de 25 años difícilmente está pensando en cómo va a vivir dentro de 40 o 50 años, pero justo ese es el mejor momento para empezar, aunque sea con un granito de arena”, señaló.

Aportaciones generan saldos a favor

Luis Gerardo Hernández, director fiscal de GBM, explicó que las aportaciones al PPR son deducibles hasta el límite que marca la Ley del ISR, que es hasta 10% del ingreso bruto anual, o hasta 5 UMAs anuales; lo que hoy equivale a poco más de 260,000 pesos, tomando siempre el tope menor.

Por ejemplo, una persona que gana un millón de pesos al año y aporta 100,000 pesos a su PPR podría obtener alrededor de 30,000 pesos de saldo a favor en su declaración anual. Además, los rendimientos generados dentro del PPR no pagan ISR mientras el dinero permanezca en el plan, lo que incrementa el efecto del interés compuesto a largo plazo, detalló.

Destacó que al momento del retiro, a partir de los 65 años, el esquema contempla exenciones importantes. En un pago único se puede retirar un monto libre de ISR equivalente a 90 UMAs anuales (hoy, unos 3.7 millones de pesos, que crecerían con el tiempo conforme suba la UMA), o bien optar por retiros en parcialidades con un límite exento menor, pero repetible en varios años.

GBM lanza nuevo PPR “Mi retiro”

En ese contexto, GBM lanzó “Mi retiro”, una nueva funcionalidad dentro de su app que permite abrir, en menos de cinco minutos, un Plan Personal de Retiro (PPR) totalmente digital, con un monto inicial desde 10,000 pesos y con la posibilidad de configurarlo según edad, ingresos, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión.

La nueva herramienta se apalanca en el ecosistema digital que GBM ya tiene con millones de cuentas de inversión activas.

“Mi retiro” permite, por ejemplo:

Abrir un PPR 100% digital dentro de la app, con perfilamiento de riesgo y horizonte de inversión.

Empezar desde 10,000 pesos, sin plazos forzosos adicionales ni penalizaciones por no aportar cada mes.

Configurar y pausar aportaciones recurrentes (domiciliadas) según la capacidad de cada persona.

Elegir entre portafolios más conservadores o más agresivos, y que el riesgo se vaya reduciendo automáticamente conforme el usuario se acerque a la edad de retiro.

Maza subraya que la combinación de baja fricción, personalización y flexibilidad hace que el PPR de GBM sea “una de las opciones más flexibles del mercado”, pensada para quienes ya invierten, pero aún no han ordenado su estrategia de retiro.

GBM detalló que quien abra su PPR y haga aportaciones antes de fin de año podrá reflejar ese beneficio fiscal en la declaración anual que se presentará en abril de 2026.

“El cierre de año es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro futuro financiero. Un Plan Personal de Retiro no solo fortalece tus ingresos a largo plazo; también puede empezar a darte beneficios desde hoy”, dijo Pedro de Garay, Co-CEO de GBM.