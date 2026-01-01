¿Abren los bancos hoy, 1 de enero de 2026?

Lee también: Días festivos 2026: así quedaron los puentes y fechas de descanso obligatorio en México

¿Abren los bancos el 1 de enero de 2026?

Los bancos no trabajan este 1 de enero de 2026. De acuerdo con lo establecido por la CNBV y que se publicó en el DOF, los días en los que no habrá bancos abiertos en 2026 quedan de la siguiente manera:

I. El 1 de enero

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)

A pesar de que no hay servicios en los bancos, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes.

¿Qué se celebra el 1 de enero?

En la mayor parte del mundo se celebra el Año Nuevo con diversos festejos, ritos y fiestas. También hacen una lista con algunos de los propósitos para cumplir durante el año que arranca, muchas de éstas enfocados a retirar los malos hábitos.

En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo establece el 1 de enero de 2026 como día de descanso oficial, por lo que en caso de que se acuda a trabajar, tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.