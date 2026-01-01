Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿Abren los bancos hoy, 1 de enero de 2026?

Los clientes de las diferentes instituciones bancarias deberán tomar en cuenta los horarios establecidos para la primera jornada de 2026.
jue 01 enero 2026 08:52 AM
¿Abren los bancos hoy, 31 de diciembre de 2025, y el 1 de enero de 2026?
Los cajeros automáticos de las diferentes instituciones bancarias regularmente sí funcionan a pesar de que la sucursal no abra durante los días festivos. (Foto: Shutterstock)

Los clientes de alguna institución bancaria que busquen pagar, hacer depósitos, renovar seguros, aclaración de movimientos o algún otro trámite que requiera acudir en el primer día de 2026, deben tomar en cuenta los horarios establecidos en la temporada de fiestas para que no los tome desprevenidos.

Publicidad

Lee también: Días festivos 2026: así quedaron los puentes y fechas de descanso obligatorio en México

¿Abren los bancos el 1 de enero de 2026?

Los bancos no trabajan este 1 de enero de 2026. De acuerdo con lo establecido por la CNBV y que se publicó en el DOF, los días en los que no habrá bancos abiertos en 2026 quedan de la siguiente manera:

I. El 1 de enero

abren-los-bancos-este-miercoles-31-de-diciembre-.png
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)

A pesar de que no hay servicios en los bancos, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes.

¿Qué se celebra el 1 de enero?

En la mayor parte del mundo se celebra el Año Nuevo con diversos festejos, ritos y fiestas. También hacen una lista con algunos de los propósitos para cumplir durante el año que arranca, muchas de éstas enfocados a retirar los malos hábitos.

En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo establece el 1 de enero de 2026 como día de descanso oficial, por lo que en caso de que se acuda a trabajar, tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

Publicidad

Tags

bancos-digitales Trámites

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad