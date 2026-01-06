Jóvenes Construyendo el Futuro pagará más en 2026: ¿cuánto da y qué hay detrás del aumento?

El funcionario federal recordó en la Mañanera del Pueblo del 5 de enero que este programa apoya a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no cuentan con un empleo, y que realizan diversas actividades para capacitarse en negocios, tiendas, talleres, empresas y centros de trabajo que están registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a lo largo de un año.

Aumenta apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro

Para 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos (mdp), monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS, mientras se capacitan.

Además, este año se aprobó un incremento salarial al salario mínimo de 13%, con lo cual pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos a partir del 1 de enero de 2026, es decir, 9,582.47 pesos al mes, informó en su momento el secretario del Trabajo y Previsión Social .

“Como ustedes saben, el monto económico otorgado a las y los jóvenes por su capacitación en el trabajo es equivalente al del salario mínimo, por lo cual dicha política pública de dignificación en el trabajo, emprendida y consolidada en los Gobiernos de la Transformación, hace que en este año 2026, las y los jóvenes reciban 9,582 pesos mensuales por trabajo aprendido”, destacó el funcionario federal.

Es decir, el programa pagaba mensualmente el año pasado, 8,480 pesos, lo que representa un aumento de 1,102 pesos más este 2026.

Esto lo consolida como el mayor monto otorgado en los Programas del Bienestar por beneficiario Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social

El funcionario federal detalló que para este 2026, entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, se atenderá a medio millón de jóvenes.

¿Cuándo es el primer pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

A partir del lunes 5 de enero inician capacitación 45,000 nuevos jóvenes, quienes recibirán su apoyo económico el día 28 de enero a través de su tarjeta del Banco de Bienestar, las cuales van a ser entregadas en esta semana en todo el país.

El titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, recordó a las y los jóvenes que participan en este programa que recibirán su apoyo económico todos los días 28 de cada mes, siempre y cuando se cumpla con el desarrollo de las actividades de capacitación.

Adelantó que el domingo 1 de febrero iniciará un nuevo proceso de vinculación entre jóvenes con capacitadores que abrirán cerca de 36 mil espacios de capacitación, los cuales se distribuyen de manera focalizada en las zonas de mayor rezago social y dentro del Plan Michoacán.