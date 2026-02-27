Financiamiento ágil: el gran reto para las pymes en México

Un enfoque diseñado para la realidad diaria

La apuesta de Klar por las pymes no surge de la improvisación. Es el resultado de años de crecimiento sostenido y de una evolución constante dentro del sistema financiero mexicano.

Desde su origen, Klar se ha consolidado como una plataforma financiera impulsada por tecnología y datos, con el objetivo de simplificar el acceso a servicios financieros y construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

En el segmento B2C, Klar atiende hoy a más de seis millones de clientes en México, lo que le ha permitido desarrollar modelos robustos de análisis, operación y gestión de riesgo a gran escala.

Esta experiencia, sumada a su figura como una de las SOFIPOs y fintech más relevantes y prometedoras del país, es la base sobre la cual Klar extiende ahora su propuesta hacia el segmento empresarial.

Cuenta 360, control y rendimiento en una sola cuenta

Dentro del ecosistema de Klar Empresarial, la Cuenta 360 se posiciona como una herramienta clave para la administración diaria de las pymes.

Se trata de una cuenta digital sin comisiones que permite centralizar la operación financiera del negocio (cobros, pagos a proveedores, nómina e impuestos) desde una sola plataforma, eliminando procesos innecesarios y tiempos de espera propios de la banca tradicional.

Uno de sus principales diferenciadores es que el capital de trabajo no permanece inmóvil: cada peso depositado genera rendimientos diarios de hasta 8.5% anual, lo que convierte la liquidez operativa en un activo productivo.

Digitalización que optimiza la operatividad

La digitalización es uno de los ejes centrales de la propuesta de Klar. A través de plataformas tecnológicas, la fintech optimiza la evaluación de riesgo y ajusta sus productos conforme evolucionan las pymes.

Para complementar este beneficio, Klar Empresarial otorga tarjetas empresariales que tienen plazos de hasta 40 días de crédito sin intereses, lo cual agiliza el control de gastos corporativos. Además de que se puede obtener cashback en aspectos como movilidad, boletos de avión, movilidad, software y equipo de oficina.