El error al depositar dinero en efectivo que puede causarte problemas con el SAT hasta cinco años después

Cuándo los bancos reportan depósitos en efectivo al SAT

La obligación de informar ciertos movimientos bancarios está establecida en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disposición que exige a las instituciones financieras reportar a la autoridad fiscal determinados depósitos realizados por sus clientes.

Ese reporte también considera el dinero que se deposita en distintos momentos dentro de un mismo periodo, ya que los bancos integran los movimientos para determinar si se supera el umbral previsto por la ley.

“Hay gente que pudiera decir: el límite es 15,000 pesos, entonces hoy deposito 5,000, mañana 8,000 y luego 2,000. Cada depósito está por debajo del umbral, pero la suma total rebasa los 15,000 pesos”, explica el mtro. Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Cuando se presenta ese escenario, la institución financiera incorpora la información en una declaración informativa que se envía al SAT al mes siguiente.

Qué movimientos sí se reportan a la autoridad fiscal

El esquema previsto en la legislación contempla principalmente dos tipos de operaciones que los bancos deben informar.

En primer lugar se encuentran los depósitos en efectivo, es decir, el dinero que se ingresa físicamente en una sucursal bancaria o mediante operaciones realizadas con efectivo. Este tipo de movimientos suele originarse en situaciones cotidianas en las que varias personas depositan dinero en una misma cuenta o cuando alguien recibe pagos en efectivo y posteriormente los ingresa al banco.

También se reporta la adquisición de cheques de caja, instrumento financiero que el banco emite una vez que verifica que el cliente tiene los recursos disponibles en su cuenta. Este tipo de documento suele utilizarse en operaciones de mayor valor, por ejemplo para pagar la compra de un automóvil sin trasladar efectivo.