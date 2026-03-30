Rendimientos de Nu en 2026: cómo calcula sus tasas

Los rendimientos de Nu se determinan a partir de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), una tasa utilizada por los bancos para prestarse dinero entre sí. Actualmente, este indicador se ubica en 7.00%, según el Banco de México.

A partir de esta referencia, la plataforma incorpora variables como la inflación y el tipo de cambio peso dólar para definir cuánto puede generar el dinero de los usuarios. Es importante destacar que la tasa también dependerá del monto que inviertas.

Cuánto da Nu de rendimiento

Con base en la información oficial publicada en el sitio web a finales de marzo de 2026, las tasas se distribuyen de la siguiente forma:

Turbo – 13.00%

Disponible 24/7 – 7.00%

7 días – 7.05%

28 días – 7.10%

90 días – 7.20%

180 días – 7.30%

Cada opción responde a distintos niveles de disponibilidad y plazo, lo que impacta directamente en el rendimiento ofrecido.

Rendimientos de Mercado Pago en 2026: por qué bajó su tasa y en qué nivel quedó

Desde octubre de 2025, Mercado Pago ajustó el rendimiento de su cuenta digital, pasando de un crecimiento diario del 14% a 13% con ingreso de 3,000 pesos mensuales.

Este cambio se explica por modificaciones en las tasas de referencia del Banco de México, así como por ajustes regulatorios aplicables a las fintech que operan productos similares a los bancarios.

Además, la plataforma señala que la reducción busca mantener la sostenibilidad financiera del producto y asegurar que los rendimientos se mantengan dentro de las condiciones actuales del mercado.

Klar en 2026: el rendimiento más alto, pero limitado a usuarios específicos

Dentro de las cuentas digitales, Klar ofrece el porcentaje más alto , con un rendimiento de hasta 15%. Sin embargo, este nivel está restringido a usuarios con perfil Platino.

Para acceder a esa categoría, los nuevos clientes deben recibir una invitación y cumplir con criterios que incluyen historial crediticio y capacidad económica. Sin esa condición, la plataforma ofrece alternativas con rendimientos de hasta 8.5% a un plazo de un año.