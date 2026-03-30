Elegir dónde invertir en 2026 sí marca una diferencia en cuánto crece tu dinero. Entre Nu, Klar, Mercado Pago y los Cetes hay una realidad clara: algunas cuentas digitales concentran los rendimientos más altos, aunque bajo condiciones específicas, mientras que los instrumentos gubernamentales siguen otra lógica ligada al entorno económico . Bajo ese contexto, la comparación permite entender con mayor claridad dónde rinde más el dinero en 2026 y qué factores determinan esa diferencia.
Tu dinero no rinde igual en todos lados: así se comparan Nu, Klar, Mercado Pago y Cetes en 2026
Rendimientos de Nu en 2026: cómo calcula sus tasas
Los rendimientos de Nu se determinan a partir de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), una tasa utilizada por los bancos para prestarse dinero entre sí. Actualmente, este indicador se ubica en 7.00%, según el Banco de México.
A partir de esta referencia, la plataforma incorpora variables como la inflación y el tipo de cambio peso dólar para definir cuánto puede generar el dinero de los usuarios. Es importante destacar que la tasa también dependerá del monto que inviertas.
Cuánto da Nu de rendimiento
Con base en la información oficial publicada en el sitio web a finales de marzo de 2026, las tasas se distribuyen de la siguiente forma:
Turbo – 13.00%
Disponible 24/7 – 7.00%
7 días – 7.05%
28 días – 7.10%
90 días – 7.20%
180 días – 7.30%
Cada opción responde a distintos niveles de disponibilidad y plazo, lo que impacta directamente en el rendimiento ofrecido.
Rendimientos de Mercado Pago en 2026: por qué bajó su tasa y en qué nivel quedó
Desde octubre de 2025, Mercado Pago ajustó el rendimiento de su cuenta digital, pasando de un crecimiento diario del 14% a 13% con ingreso de 3,000 pesos mensuales.
Este cambio se explica por modificaciones en las tasas de referencia del Banco de México, así como por ajustes regulatorios aplicables a las fintech que operan productos similares a los bancarios.
Además, la plataforma señala que la reducción busca mantener la sostenibilidad financiera del producto y asegurar que los rendimientos se mantengan dentro de las condiciones actuales del mercado.
Klar en 2026: el rendimiento más alto, pero limitado a usuarios específicos
Dentro de las cuentas digitales, Klar ofrece el porcentaje más alto , con un rendimiento de hasta 15%. Sin embargo, este nivel está restringido a usuarios con perfil Platino.
Para acceder a esa categoría, los nuevos clientes deben recibir una invitación y cumplir con criterios que incluyen historial crediticio y capacidad económica. Sin esa condición, la plataforma ofrece alternativas con rendimientos de hasta 8.5% a un plazo de un año.
Este esquema implica que el acceso al mayor rendimiento depende de filtros internos y no está disponible de forma generalizada para todos los usuarios.
Cetes en marzo de 2026: cuánto rinden y qué papel juega la inflación
Los Cetes, como instrumentos de deuda del gobierno, registraron incrementos en la mayoría de sus plazos durante la última subasta de marzo, de acuerdo con información del Banco de México.
Este comportamiento ocurre en un entorno donde la inflación anual alcanzó 4.6% en la primera quincena de marzo, impulsada por aumentos en productos como jitomate, pollo, transporte aéreo y electricidad.
En ese mismo periodo, la inflación subyacente se ubicó en 4.46%, mientras que la no subyacente llegó a 5.18%, reflejando presiones en precios más volátiles. Un Cete tiene un valor nominal de 10 pesos y para poder comprarlos, la plataforma de Cetes Directo pide una cuenta bancaria y un monto inicial de 300 pesos.
Rendimientos de los Cetes
Con ese contexto, los rendimientos se colocan en los siguientes niveles:
Cetes a 28 días – 6.81%
Cetes a 91 días – 7.11%
Cetes a 182 días – 7.28%
Cetes a 2 años – 8.57%
Las tasas responden directamente a las condiciones macroeconómicas, lo que explica su variación reciente.
Dónde rinde más el dinero en 2026: qué opción conviene según cada caso
La comparación muestra diferencias claras entre instrumentos. Klar presenta el mayor rendimiento nominal con 15%, aunque limitado a usuarios con acceso Platino. Nu alcanza hasta 13% en su modalidad Turbo, con opciones escalonadas según plazo y disponibilidad. Mercado Pago mantiene un rendimiento del 13%, ajustado por condiciones regulatorias y de mercado.
Por otro lado, los Cetes ofrecen tasas menores en plazos cortos, pero con incrementos en horizontes más largos, como el 8.57% a dos años, en un entorno influido por la inflación.